Россия - Боливия: онлайн-трансляция 14 октября 2025

Россия
14.10.2025, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Боливия
Матч
Статистика матча Россия - Боливия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Россия
Боливия
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо»
Вчера, 15:14
2
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»
14 августа, 23:57
7
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
14 августа, 22:40
2
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
13 августа, 18:10
10
Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
13 августа, 16:04
1
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
12 августа, 19:30
3
Подробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
12 августа, 18:06
Аршавин – о новом сопернике сборной России: «Точно не будет 10:0»
9 августа, 09:35
Стал известен четвертый соперник сборной России на осень
8 августа, 15:04
5
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
7 июля, 15:00
1
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Последние матчи
Все
Россия
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
1 : 4
10.06.2025
Россия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
06.06.2025
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
25.03.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
19.03.2025
Гренада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Боливия
2 : 0
10.06.2025
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
Венесуэла
2 : 0
07.06.2025
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
Боливия
0 : 0
25.03.2025
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
Перу
3 : 1
21.03.2025
Боливия
