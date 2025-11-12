Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Перу
Россия - Перу: онлайн-трансляция 12 ноября 2025
Россия
12.11.2025, среда, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Перу
Матч
Статистика матча Россия - Перу
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Россия
Перу
Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол
Вчера, 18:04
Вчера, 18:04
5
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо»
15 августа, 15:14
15 августа, 15:14
2
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»
14 августа, 23:57
14 августа, 23:57
7
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
14 августа, 22:40
14 августа, 22:40
3
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
13 августа, 18:10
13 августа, 18:10
10
Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол
Вчера, 18:04
5
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо»
15 августа, 15:14
2
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»
14 августа, 23:57
7
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
14 августа, 22:40
3
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
13 августа, 18:10
10
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
12 августа, 19:30
12 августа, 19:30
3
Подробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
12 августа, 18:06
12 августа, 18:06
Семин одним словом описал соперников сборной России в ноябре
11 августа, 22:33
11 августа, 22:33
Россия сыграет с Чили и Перу
11 августа, 18:05
8
Отбор ЧМ-2026. Аргентина разгромила Бразилию (4:1)
26 марта, 07:48
26 марта, 07:48
5
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Последние матчи
Россия
Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Перу
0 : 0
11.06.2025
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
1 : 4
10.06.2025
Россия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
Колумбия
0 : 0
06.06.2025
Перу
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
06.06.2025
Нигерия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
Венесуэла
1 : 0
26.03.2025
Перу
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
1 : 4
10.06.2025
Россия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
06.06.2025
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
25.03.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
19.03.2025
Гренада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Перу
0 : 0
11.06.2025
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
Колумбия
0 : 0
06.06.2025
Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
Венесуэла
1 : 0
26.03.2025
Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
Перу
3 : 1
21.03.2025
Боливия
