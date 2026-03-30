Перу – Гондурас: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.67

30 марта 2026 10:51
Перу - Гондурас
31 мар. 2026, вторник 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.67
Тотал меньше 2.5 голов
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Перу примет сборную Гондураса. Хозяева подходят к матчу после поражения от Сенегала (0:2), тогда как гости в последней игре сыграли вничью с Коста-Рикой (0:0). Обе команды имеют противоположные тренды: Перу нестабильна в обороне, Гондурас демонстрирует впечатляющую защитную надeжность.

Перу

Сборная Перу подходит к матчу в непростой форме. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, что указывает на проблемы в обороне. В последних 5 играх перуанцы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 7 (1.40 в среднем). При этом дома Перу выступает уверенно – не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей. В последней игре против Сенегала команда не смогла забить, проиграв 0:2, что может сказаться на психологическом состоянии. В личных встречах с Гондурасом Перу имеет преимущество: две победы и одна ничья в трeх матчах.

Гондурас

Сборная Гондураса находится в хорошей форме, особенно в обороне. Команда не пропускает в 5 из 7 последних матчей – выдающийся показатель. В последних 5 играх гондурасцы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили всего 2 (0.40 в среднем). Однако в товарищеских матчах у команды есть проблемы: Гондурас не может выиграть в 6 последних таких встречах, хотя и забивает в 3 последних товарищеских матчах подряд. В квалификации ЧМ команда показала себя достойно, одержав победы над Гаити (3:0) и Никарагуа (2:0). Гондурас уверен в своей защите и будет строить игру от обороны.

Факты о командах

Перу

  • Поражение в последнем матче от Сенегала (0:2)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено в среднем
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Оборона нестабильна, но дома выступает уверенно
  • Имеет преимущество в личных встречах (2 победы, 1 ничья)

Гондурас

  • Ничья в последнем матче с Коста-Рикой (0:0)
  • Не может выиграть в 6 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 3 последних товарищеских матчах подряд
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 0.40 пропущено в среднем
  • Оборона практически непроходима
  • Стабилен в официальных матчах, но проблемы в товарищеских

Личные встречи

В трeх личных встречах (с 2000 по 2012 год) Перу имеет преимущество: две победы и одна ничья. В двух последних матчах (2009 и 2012) перуанцы не проигрывали (2:1 и 0:0). Эти результаты могут дать психологическое преимущество хозяевам.

Прогноз на матч Перу – Гондурас

Ожидается встреча команды с домашним преимуществом (Перу) против коллектива с фантастической обороной (Гондурас). Перу нестабильна в защите (пропускает в 6 из 8 матчей), но дома выступает уверенно. Гондурас демонстрирует выдающиеся оборонительные показатели (0.40 пропущенных в среднем за 5 матчей, 5 сухих матчей из 7), но не может выиграть в товарищеских встречах. Учитывая, что Гондурас строит игру от обороны и редко пропускает, а Перу испытывает проблемы с реализацией (в последнем матче не забила Сенегалу), наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным количеством голов. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, но пробить защиту гостей будет непросто.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.67
  • Ничья

Автор: Рассказов Михаил
