Карпин раскрыл, из какой команды РПЛ возьмет больше игроков на матч с Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал инсайд по составу на товарищеский матч с Боливией.

– Будет ли когда‑нибудь сборная на базе какого‑то клуба?

– Во времена Романцева, Лобановского (в клубах) играли футболисты, которых можно было вызывать в сборную. В «Спартаке» играли россияне. Сейчас на базе этого клуба как сделать сборную?

В ЦСКА играют 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном, ЦСКА будет играть завтра.

Так получилось, что у «Локомотива» и «Динамо» было больше времени на подготовку, поэтому футболисты из этих команд играли с Ираном.