  • Главная
  • Новости
  • Карпин раскрыл, из какой команды РПЛ возьмет больше игроков на матч с Боливией

Карпин раскрыл, из какой команды РПЛ возьмет больше игроков на матч с Боливией

Сегодня, 00:36

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал инсайд по составу на товарищеский матч с Боливией.

– Будет ли когда‑нибудь сборная на базе какого‑то клуба?

– Во времена Романцева, Лобановского (в клубах) играли футболисты, которых можно было вызывать в сборную. В «Спартаке» играли россияне. Сейчас на базе этого клуба как сделать сборную?

В ЦСКА играют 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном, ЦСКА будет играть завтра.

Так получилось, что у «Локомотива» и «Динамо» было больше времени на подготовку, поэтому футболисты из этих команд играли с Ираном.

  • Россия примет Боливию во вторник, 14 октября, в Москве.
  • Матч на «ВТБ Арене» начнется в 20:00 мск.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Боливия Россия ЦСКА Карпин Валерий
