Назван трансфер «Динамо» при Карпине, против которого был Бувач

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач выступал против трансфера Антона Миранчука. Переход российского полузащитника из «Цюриха» инициировал бывший главный тренер бело-голубых Валерий Карпин.

– Бувач был против трансферов Карпина?

– Против одного трансфера, наверное, Миранчука. Проблема «Динамо» в том, что они выстроили свою логику на лидерстве Карпина, на его медийной активности. Минусы они не анализировали, видя, что в сборной всe в порядке. Но сборная – это же короткое время. Там люди готовы больше жертвовать ради какой-то идеи. Минусы, которые сказались в «Динамо», в сборной не так проявлены, как в клубе…

Сейчас, когда это всe проявилось, я думаю: «Ну, конечно, он же подавляет, команду не воодушевляет». Хотя его идеи со временем могли бы сработать… Не надо видеть грязь в трансферах Осипенко и Глебова: Карпин брал людей, на которых можно опереться, которые понимают его идеи. Ну и «Динамо» не решило трансферами главную футбольную проблему – центральный защитник.