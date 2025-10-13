Карпин сравнил сборные Боливии и Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне сборной Боливии.

– Как оцените соперника?

– В начале сбора мы говорили, это один из сильнейших за последнее время соперников. В одном ряду с Ираном.

Стилистически команды различаются, Боливия не такая мощная, зато более техничная. Ничего нового за эти дни не появилось.

– Как оцените готовность Игоря Дивеева?

– Готов сыграть, завтра планируется в старте. А сколько по времени, будем смотреть по его самочувствию в течение игры.