Карпин сравнил сборные Боливии и Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне сборной Боливии.
– Как оцените соперника?
– В начале сбора мы говорили, это один из сильнейших за последнее время соперников. В одном ряду с Ираном.
Стилистически команды различаются, Боливия не такая мощная, зато более техничная. Ничего нового за эти дни не появилось.
– Как оцените готовность Игоря Дивеева?
– Готов сыграть, завтра планируется в старте. А сколько по времени, будем смотреть по его самочувствию в течение игры.
- Россия примет Боливию во вторник, 14 октября, в Москве.
- Матч на «ВТБ Арене» начнется в 20:00 мск.
- В пятницу россияне победили Иран со счетом 2:1.
Источник: «Матч ТВ»