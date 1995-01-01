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    Результаты сборной Боливии по футболу

    Тренер Сезар Фариас
    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
    18 тур
    		30 марта, среда 02:30 Боливия 0:4 Бразилия
    17 тур
    		25 марта, пятница 02:30 Колумбия 3:0 Боливия
    16 тур
    		1 февраля, вторник 23:00 Боливия 2:3 Чили
    15 тур
    		29 января, суббота 01:00 Венесуэла 4:1 Боливия
    14 тур
    		16 ноября, вторник 23:00 Боливия 3:0 Уругвай
    13 тур
    		12 ноября, пятница 05:00 Перу 3:0 Боливия
    12 тур
    		14 октября, четверг 23:00 Боливия 4:0 Парагвай
    5 тур
    		10 октября, воскресенье 23:00 Боливия 1:0 Перу
    11 тур
    		8 октября, пятница 03:30 Эквадор 3:0 Боливия
    10 тур
    		10 сентября, пятница 02:30 Аргентина 3:0 Боливия
    6 тур
    		6 сентября, понедельник 01:00 Уругвай 4:2 Боливия
    9 тур
    		2 сентября, четверг 23:00 Боливия 1:1 Колумбия
    8 тур
    		9 июня, среда 04:30 Чили 1:1 Боливия
    7 тур
    		3 июня, четверг 23:00 Боливия 3:1 Венесуэла
    4 тур
    		18 ноября, среда 02:00 Парагвай 2:2 Боливия
    3 тур
    		12 ноября, четверг 23:00 Боливия 2:3 Эквадор
    2 тур
    		13 октября, вторник 23:00 Боливия 1:2 Аргентина
    1 тур
    		10 октября, суббота 03:30 Бразилия 5:0 Боливия
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