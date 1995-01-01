Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
|18 тур
|30 марта, среда
|02:30
|Боливия
|0:4
|Бразилия
|17 тур
|25 марта, пятница
|02:30
|Колумбия
|3:0
|Боливия
|16 тур
|1 февраля, вторник
|23:00
|Боливия
|2:3
|Чили
|15 тур
|29 января, суббота
|01:00
|Венесуэла
|4:1
|Боливия
|14 тур
|16 ноября, вторник
|23:00
|Боливия
|3:0
|Уругвай
|13 тур
|12 ноября, пятница
|05:00
|Перу
|3:0
|Боливия
|12 тур
|14 октября, четверг
|23:00
|Боливия
|4:0
|Парагвай
|5 тур
|10 октября, воскресенье
|23:00
|Боливия
|1:0
|Перу
|11 тур
|8 октября, пятница
|03:30
|Эквадор
|3:0
|Боливия
|10 тур
|10 сентября, пятница
|02:30
|Аргентина
|3:0
|Боливия
|6 тур
|6 сентября, понедельник
|01:00
|Уругвай
|4:2
|Боливия
|9 тур
|2 сентября, четверг
|23:00
|Боливия
|1:1
|Колумбия
|8 тур
|9 июня, среда
|04:30
|Чили
|1:1
|Боливия
|7 тур
|3 июня, четверг
|23:00
|Боливия
|3:1
|Венесуэла
|4 тур
|18 ноября, среда
|02:00
|Парагвай
|2:2
|Боливия
|3 тур
|12 ноября, четверг
|23:00
|Боливия
|2:3
|Эквадор
|2 тур
|13 октября, вторник
|23:00
|Боливия
|1:2
|Аргентина
|1 тур
|10 октября, суббота
|03:30
|Бразилия
|5:0
|Боливия