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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Парагвай
Боливия - Парагвай: обзор матча 19 ноября 2024
Боливия
19.11.2024, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
2 : 2
Завершен
Парагвай
15'
Э. Вака
80'
Мигелито (П)
71'
М. Альмирон
90+1'
Х. Энкисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливия - Парагвай
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Х. Энкисо
Пас отдал
М. Галарса
87'
Замена
A. Oviedo
️️️️
М. Вилласанти
86'
Замена
Р. Соса
️️️️
М. Альмирон
83'
Красная карточка
Д. Гомес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Мигелито
80'
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Альмирон
Пас отдал
Х. Энкисо
Замена
L. Chávez
️️️️
Р. Матеус
70'
Замена
Г. Вильямиль
️️️️
Р. Фернандес
70'
65'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Арсе
65'
Замена
Каку
️️️️
Д. Гомес
46'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
A. Sández
ГОЛ! 1:0!
Э. Вака
Пас отдал
Р. Вака
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
16
Эрвин Вака
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
7
Мигелито
АП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
24
Agustín Sández
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Боливия
23
Родриго Банегас
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
5
Efrain Morales
ЦЗ
2
Луис Барбоза
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
10
Adalid Terrazas
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
8
Carlos Sejas
ЦП
10
G. Sotomayor
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
S. Salcedo
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
7
Рамон Соса
ЛВ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
21
A. Oviedo
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Вискарра
4
Акин
5
6
Куэльяр
17
Фернандес
3
Медина
16
Вака
14
Матеус
10
Вака
7
Мигелито
11
Альгараньяс
3-2-3-1-1
1
Фернандес
15
Гомес
6
Алонсо
24
4
Касерес
5
Бальбуэна
23
Галарса
20
Вилласанти
8
Гомес
10
Альмирон
18
Арсе
17
Фернандес
15
Вильямиль
15
Вильямиль
17
Фернандес
14
Матеус
18
18
14
Матеус
8
Гомес
17
Каку
17
Каку
8
Гомес
10
Альмирон
7
Соса
7
Соса
10
Альмирон
24
19
Энкисо
19
Энкисо
24
18
Арсе
9
Санабрия
9
Санабрия
18
Арсе
20
Вилласанти
21
21
20
Вилласанти
Остались в запасе
Боливия
Парагвай
23
Родриго Банегас
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
5
Efrain Morales
ЦЗ
2
Луис Барбоза
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
10
Adalid Terrazas
ЦП
8
Carlos Sejas
ЦП
10
G. Sotomayor
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
S. Salcedo
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
23
Родриго Банегас
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
5
Efrain Morales
ЦЗ
2
Луис Барбоза
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
10
Adalid Terrazas
ЦП
8
Carlos Sejas
ЦП
10
G. Sotomayor
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
S. Salcedo
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Боливия - Парагвай
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
494
269
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Мунисипаль де Эль-Альто
Посещаемость:
18655 из 22000 зрителей (84%)
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