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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Уругвай
Боливия - Уругвай: обзор матча 25 марта 2025
Боливия
25.03.2025, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливия - Уругвай
Замена
L. Chávez
️️️️
Э. Куэльяр
81'
Замена
Й. Роча
️️️️
Д. Медина
72'
Замена
К. Альгараньяс
️️️️
В. Абрего
62'
62'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Г. Варела
Желтая карточка
Д. Медина
61'
56'
Замена
Х. Пикерес
️️️️
М. Оливера
54'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
46'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Р. Агирре
46'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Ф. Виньяс
46'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
К. Оливера
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Х. Сагредо
46'
Замена
M. Paniagua
️️️️
Р. Матеус
46'
42'
Желтая карточка
М. Угарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
3
Диего Медина
ЦЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
5
Efrain Morales
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
7
Мигелито
АП
9
Виктор Абрего
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К)
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
19
Кристиан Оливера
ПВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
18
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Боливия
23
Родриго Банегас
ВР
1
Braulio Uraezaña
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
21
Йомар Роча
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
2
Диего Арройо
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
13
Moises Paniagua
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
8
Roler Ferrufino
ЦФ
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Николас Фонсека
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Вискарра
4
Акин
5
6
Куэльяр
3
Медина
21
Сагредо
14
Матеус
15
Вильямиль
10
Вака
7
Мигелито
9
Абрего
4-1-1-2-2
1
Рочет
13
Варела
2
Хименес
3
Касерес
16
Оливера
5
Угарте
6
Бентанкур
19
Оливера
20
Араухо
18
Агирре
21
Виньяс
21
Сагредо
17
Фернандес
17
Фернандес
21
Сагредо
3
Медина
21
Роча
21
Роча
3
Медина
14
Матеус
13
13
14
Матеус
6
Куэльяр
18
18
6
Куэльяр
9
Абрего
11
Альгараньяс
11
Альгараньяс
9
Абрего
16
Оливера
22
Пикерес
22
Пикерес
16
Оливера
18
Агирре
8
Вальверде
8
Вальверде
18
Агирре
13
Варела
8
Нандес
8
Нандес
13
Варела
19
Оливера
11
Пельистри
11
Пельистри
19
Оливера
21
Виньяс
9
Нуньес
9
Нуньес
21
Виньяс
Остались в запасе
Боливия
Уругвай
23
Родриго Банегас
ВР
1
Braulio Uraezaña
ВР
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
2
Диего Арройо
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
8
Roler Ferrufino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
25
Николас Фонсека
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
23
Родриго Банегас
ВР
1
Braulio Uraezaña
ВР
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
2
Диего Арройо
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
8
Roler Ferrufino
ЦФ
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
25
Николас Фонсека
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Боливия - Уругвай
1
2
Всего ударов по воротам
32
11
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
16
3
Нарушения
10
5
Количество передач
416
214
Сейвы
0
7
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
13
7
Блокированные удары
12
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
21
6
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Aragon Bautista, Augusto Bergelio, Ecuador
Стадион:
Мунисипаль де Эль-Альто
Посещаемость:
10723 из 22000 зрителей (48%)
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