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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Боливия
Перу - Боливия: обзор матча 21 марта 2025
Перу
21.03.2025, пятница, 04:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
3 : 1
Завершен
Боливия
37'
Э. Поло
45'
Х. Паоло Герреро
82'
Э. Флорес
57'
Мигелито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перу - Боливия
90'
Замена
В. Абрего
️️️️
К. Альгараньяс
ГОЛ! 3:1!
Э. Флорес
82'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Каррильо
80'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Х. Паоло Герреро
80'
Замена
Э. Флорес
️️️️
С. Пенья
73'
Замена
К. Кеведо
️️️️
Б. Рейна
65'
Замена
П. Акино
️️️️
Э. Поло
64'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Мигелито
46'
Замена
L. Chávez
️️️️
Х. Сагредо
46'
Замена
Р. Матеус
️️️️
Э. Куэльяр
ГОЛ! 2:0!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Э. Поло
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Поло
Пас отдал
Б. Рейна
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
11
Брайан Рейна
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
7
Энди Поло
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Efrain Morales
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
7
Мигелито
АП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
8
Эрик Норьега
ЦП
7
Кенжи Кабрера
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
23
Педро Акино
ЦП
9
Luis Ramos
ЦФ
22
Кевин Кеведо
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Боливия
1
Braulio Uraezaña
ВР
23
Родриго Банегас
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
2
Диего Арройо
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
16
Оскар Лопес
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
13
Moises Paniagua
ЦП
9
Виктор Абрего
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Галлезе
6
Трауко
2
Абрам
15
Гарсес
13
Тапиа
11
Рейна
18
Каррильо
10
Пенья
7
Поло
9
Герреро
17
Адвинкула
3-2-2-1-1
23
Вискарра
6
Куэльяр
3
Медина
4
Акин
21
Сагредо
17
Фернандес
15
Вильямиль
10
Вака
7
Мигелито
11
Альгараньяс
18
Каррильо
4
Лопес
4
Лопес
18
Каррильо
7
Поло
23
Акино
23
Акино
7
Поло
11
Рейна
22
Кеведо
22
Кеведо
11
Рейна
9
Герреро
9
Лападула
9
Лападула
9
Герреро
10
Пенья
20
Флорес
20
Флорес
10
Пенья
6
Куэльяр
14
Матеус
14
Матеус
6
Куэльяр
21
Сагредо
18
18
21
Сагредо
11
Альгараньяс
9
Абрего
9
Абрего
11
Альгараньяс
Остались в запасе
Перу
Боливия
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
22
Оливер Сонне
ПЗ
8
Эрик Норьега
ЦП
7
Кенжи Кабрера
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
9
Luis Ramos
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
1
Braulio Uraezaña
ВР
23
Родриго Банегас
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
2
Диего Арройо
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
16
Оскар Лопес
ЦП
13
Moises Paniagua
ЦП
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
22
Оливер Сонне
ПЗ
8
Эрик Норьега
ЦП
7
Кенжи Кабрера
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
9
Luis Ramos
ЦФ
Остались в запасе
1
Braulio Uraezaña
ВР
23
Родриго Банегас
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
2
Диего Арройо
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
16
Оскар Лопес
ЦП
13
Moises Paniagua
ЦП
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча Перу - Боливия
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
17
Офсайды
2
0
Количество передач
410
395
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
1
13
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Национальный
Посещаемость:
33683 из 45574 зрителей (73%)
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