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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Боливия
Чили - Боливия: обзор матча 11 сентября 2024
Чили
11.09.2024, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Боливия
39'
Э. Варгас
13'
К. Альгараньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чили - Боливия
Желтая карточка
Г. Суасо
90'
+4
88'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
М. Каталан
88'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
В. Давила
61'
45'
+1
Замена
Г. Вискарра
️️️️
К. Лампе
41'
Желтая карточка
M. Suárez
Желтая карточка
Э. Пульгар
41'
ГОЛ! 1:1!
Э. Варгас
39'
Замена
В. Писарро
️️️️
Б. Бреретон
35'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Альгараньяс
Пас отдал
Р. Фернандес
Желтая карточка
П. Диас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
(К)
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Эрик Пульгар
ОП
11
Дарио Осорио
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
16
Эрвин Вака
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
21
Уильямс Аларкон
ЦП
6
Висенте Писарро
ЦП
16
Гонсало Тапия
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
23
Bruno Poveda
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
6
Pablo Vaca
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
13
Daniel Camacho
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
13
Moises Paniagua
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
9
Энцо Монтейро
ЦФ
4-1-2-3
12
Ариас
17
Суасо
21
Каталан
5
Диас
4
Исла
13
Пульгар
22
Бреретон
11
Осорио
9
Паласиос
11
Варгас
11
Давила
3-2-3-2
1
Лампе
5
3
Медина
4
Акин
21
Сагредо
17
Фернандес
14
Матеус
15
Вильямиль
16
Вака
11
Альгараньяс
7
Мигелито
22
Бреретон
6
Писарро
6
Писарро
22
Бреретон
11
Давила
16
Менезес
16
Менезес
11
Давила
1
Лампе
23
Вискарра
23
Вискарра
1
Лампе
Остались в запасе
Чили
Боливия
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
21
Уильямс Аларкон
ЦП
16
Гонсало Тапия
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
23
Bruno Poveda
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
6
Pablo Vaca
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
13
Daniel Camacho
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
13
Moises Paniagua
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
21
Уильямс Аларкон
ЦП
16
Гонсало Тапия
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Остались в запасе
23
Bruno Poveda
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
6
Pablo Vaca
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
13
Daniel Camacho
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
13
Moises Paniagua
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча Чили - Боливия
4
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
552
195
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
63
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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