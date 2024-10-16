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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Боливия
Аргентина - Боливия: обзор матча 16 октября 2024
Аргентина
16.10.2024, среда, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
6 : 0
Завершен
Боливия
19'
Л. Месси
43'
Л. Мартинес
45+3'
Х. Альварес
69'
Т. Алмада
84'
Л. Месси
86'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Боливия
ГОЛ! 6:0!
Л. Месси
Пас отдал
Н. Пас
86'
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
Э. Паласиос
84'
80'
Замена
A. Terrazas
️️️️
Р. Матеус
76'
Желтая карточка
К. Альгараньяс
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Отаменди
73'
Замена
Н. Пас
️️️️
Л. Мартинес
73'
ГОЛ! 4:0!
Т. Алмада
Пас отдал
Н. Молина
69'
67'
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
Р. Фернандес
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Мак Аллистер
66'
Замена
Т. Алмада
️️️️
Х. Альварес
65'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Де Пауль
65'
ГОЛ! 3:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Л. Месси
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Л. Месси
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Мартинес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
7
Мигелито
АП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Аргентина
1
Вальтер Бенитес
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
21
Хулио Солер
ЛЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
11
Факундо Буонанотте
АП
Боливия
23
Bruno Poveda
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
2
S. Alvarez
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
13
Daniel Camacho
ЦП
11
Хосе Мартинес
ЦП
19
Бруно Миранда
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Рульи
3
Тальяфико
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
8
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
9
Альварес
22
Мартинес
3-2-3-1-1
23
Вискарра
5
3
Медина
4
Акин
21
Сагредо
17
Фернандес
15
Вильямиль
14
Матеус
10
Вака
7
Мигелито
11
Альгараньяс
19
Отаменди
6
Мартинес
6
Мартинес
19
Отаменди
20
Мак Аллистер
5
Паредес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
22
Мартинес
18
Пас
18
Пас
22
Мартинес
7
Де Пауль
14
Паласиос
14
Паласиос
7
Де Пауль
9
Альварес
11
Алмада
11
Алмада
9
Альварес
17
Фернандес
13
13
17
Фернандес
14
Матеус
10
10
14
Матеус
Остались в запасе
Аргентина
Боливия
1
Вальтер Бенитес
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
21
Хулио Солер
ЛЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Лионель Скалони
23
Bruno Poveda
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
2
S. Alvarez
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
13
Daniel Camacho
ЦП
11
Хосе Мартинес
ЦП
19
Бруно Миранда
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
1
Вальтер Бенитес
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
21
Хулио Солер
ЛЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
23
Bruno Poveda
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
2
S. Alvarez
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
13
Daniel Camacho
ЦП
11
Хосе Мартинес
ЦП
19
Бруно Миранда
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча Аргентина - Боливия
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
10
13
Офсайды
3
0
Количество передач
789
304
Сейвы
1
4
Точность передач %
93
81
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Ортега
(Лима)
Стадион:
Монументаль
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