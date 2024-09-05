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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Венесуэла
Боливия - Венесуэла: обзор матча 05 сентября 2024
Боливия
05.09.2024, четверг, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
4 : 0
Завершен
Венесуэла
13'
Р. Вака
45+5'
К. Альгараньяс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливия - Венесуэла
Замена
D. Camacho
️️️️
Р. Матеус
85'
79'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
78'
Желтая карточка
К. Кассерес
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
Р. Фернандес
75'
58'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Д. Перейра
57'
Замена
К. Макун
️️️️
Н. Феррарези
46'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Х. Мартинес
46'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Д. Мурильо
Замена
Х. Сагредо
️️️️
L. Chávez
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Альгараньяс
45'
+5
Желтая карточка
Р. Вака
14'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вака
Пас отдал
Р. Матеус
13'
Желтая карточка
Э. Куэльяр
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
19
Хенри Вака
АП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
19
Джон Мурильо
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Боливия
23
Bruno Poveda
ВР
23
Гильермо Вискарра
ВР
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
6
Pablo Vaca
ЦЗ
21
Йомар Роча
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
13
Moises Paniagua
ЦП
13
Daniel Camacho
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
7
Мигелито
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Венесуэла
12
Alain Baroja
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лампе
4
Акин
5
3
Медина
17
Фернандес
6
Куэльяр
14
Матеус
18
10
Вака
19
Вака
11
Альгараньяс
4-1-3-2
22
Ромо
4
Арамбуру
2
Феррарези
3
Осорио
15
Наварро
13
Мартинес
19
Мурильо
17
Перейра
10
Сеговия
29
Кадис
23
Рондон
17
Фернандес
13
13
17
Фернандес
18
21
Сагредо
21
Сагредо
18
14
Матеус
13
13
14
Матеус
2
Феррарези
14
Макун
14
Макун
2
Феррарези
13
Мартинес
10
Сотельдо
10
Сотельдо
13
Мартинес
17
Перейра
8
Кассерес
8
Кассерес
17
Перейра
19
Мурильо
11
Мачис
11
Мачис
19
Мурильо
Остались в запасе
Боливия
Венесуэла
23
Bruno Poveda
ВР
23
Гильермо Вискарра
ВР
6
Pablo Vaca
ЦЗ
21
Йомар Роча
ЦЗ
13
Moises Paniagua
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
7
Мигелито
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
12
Alain Baroja
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
6
Bryant Ortega
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
23
Bruno Poveda
ВР
23
Гильермо Вискарра
ВР
6
Pablo Vaca
ЦЗ
21
Йомар Роча
ЦЗ
13
Moises Paniagua
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
7
Мигелито
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Остались в запасе
12
Alain Baroja
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
6
Bryant Ortega
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Боливия - Венесуэла
2
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
398
301
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Мунисипаль де Эль-Альто
Посещаемость:
20500 из 22000 зрителей (93%)
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