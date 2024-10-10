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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Колумбия
Боливия - Колумбия: обзор матча 10 октября 2024
Боливия
10.10.2024, четверг, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Колумбия
58'
Мигелито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливия - Колумбия
Желтая карточка
Б. Миранда
90'
+3
Замена
A. Terrazas
️️️️
Р. Матеус
80'
Замена
Б. Миранда
️️️️
К. Альгараньяс
80'
78'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Л. Диас
63'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Д. Ариас
63'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
К. Кастаньо
ГОЛ! 1:0!
Мигелито
Пас отдал
Р. Матеус
58'
51'
Желтая карточка
К. Кастаньо
46'
Замена
Р. Риос
️️️️
М. Урибе
Замена
Г. Вильямиль
️️️️
Х. Чура
31'
23'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Р. Мартинес
Красная карточка
Э. Куэльяр
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
3
Диего Медина
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
7
Мигелито
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Боливия
23
Bruno Poveda
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
6
Widen Saucedo
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
2
S. Alvarez
ЦЗ
13
Daniel Camacho
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
19
Бруно Миранда
ЦФ
9
Энцо Монтейро
ЦФ
19
Jhon Velásquez
ЦФ
Колумбия
1
Кевин Миер
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Andrés Román
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Вискарра
5
4
Акин
6
Куэльяр
3
Медина
21
Сагредо
10
Вака
14
Матеус
19
Чура
11
Альгараньяс
7
Мигелито
4-2-3-1
12
Варгас
4
Ариас
3
Лукуми
18
Дитта
18
Борха
5
Кастаньо
15
Урибе
10
Ариас
10
Родригес
7
Диас
19
Мартинес
14
Матеус
10
10
14
Матеус
19
Чура
15
Вильямиль
15
Вильямиль
19
Чура
11
Альгараньяс
19
Миранда
19
Миранда
11
Альгараньяс
15
Урибе
6
Риос
6
Риос
15
Урибе
5
Кастаньо
16
Лерма
16
Лерма
5
Кастаньо
10
Ариас
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Ариас
19
Мартинес
9
Кордоба
9
Кордоба
19
Мартинес
7
Диас
19
Эрнандес
19
Эрнандес
7
Диас
Остались в запасе
Боливия
Колумбия
23
Bruno Poveda
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
6
Widen Saucedo
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
2
S. Alvarez
ЦЗ
13
Daniel Camacho
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
9
Энцо Монтейро
ЦФ
19
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
1
Кевин Миер
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Andrés Román
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
23
Bruno Poveda
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
6
Widen Saucedo
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
2
S. Alvarez
ЦЗ
13
Daniel Camacho
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
9
Энцо Монтейро
ЦФ
19
Jhon Velásquez
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Миер
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Andrés Román
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Боливия - Колумбия
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
241
454
Сейвы
9
7
Точность передач %
82
92
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
11
11
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Мунисипаль де Эль-Альто
Посещаемость:
17191 из 22000 зрителей (78%)
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