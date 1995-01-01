Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
2
4
31
10
21
38
18
8
8
2
14
5
9
32
18
7
7
4
28
18
10
28
18
7
7
4
22
12
10
28
18
8
4
6
24
17
7
28
18
7
7
4
14
10
4
28
18
6
2
10
17
35
-18
20
18
4
6
8
18
28
-10
18
18
2
6
10
6
21
-15
12
18
2
5
11
9
27
-18
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
20
4
16
22
9
6
3
0
11
2
9
21
9
6
2
1
18
5
13
20
9
6
2
1
16
4
12
20
9
6
2
1
9
3
6
20
9
5
3
1
16
7
9
18
9
5
2
2
13
7
6
17
9
4
4
1
12
8
4
16
9
2
4
3
8
7
1
10
9
2
4
3
6
7
-1
10
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
5
1
3
11
6
5
16
9
2
5
2
3
3
0
11
9
2
4
3
12
11
1
10
9
1
5
3
6
8
-2
8
9
1
5
3
5
7
-2
8
9
2
2
5
6
12
-6
8
9
1
0
8
4
28
-24
3
9
0
2
7
6
20
-14
2
9
0
2
7
0
14
-14
2
9
0
1
8
1
20
-19
1
❗Эквадор: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире