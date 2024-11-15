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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Боливия
Эквадор - Боливия: обзор матча 15 ноября 2024
Эквадор
15.11.2024, пятница, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
4 : 0
Завершен
Боливия
26'
Э. Валенсия (П)
28'
Г. Плата
49'
Г. Плата
61'
А. Минда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Боливия
90'
+4
Желтая карточка
L. Chávez
Замена
К. Паес
️️️️
А. Франко
75'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Плата
68'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
А. Минда
68'
Замена
А. Мена
️️️️
Э. Валенсия
68'
ГОЛ! 4:0!
А. Минда
Пас отдал
П. Вите
61'
ГОЛ! 3:0!
Г. Плата
Пас отдал
Э. Валенсия
49'
46'
Замена
G. Sotomayor
️️️️
C. Menacho
46'
Замена
️️️️
L. Fernando Paz
46'
Замена
L. Chávez
️️️️
A. Terrazas
ГОЛ! 2:0!
Г. Плата
Пас отдал
Э. Валенсия
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
26'
24'
Красная карточка
Х. Сагредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
14
Алан Минда
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
21
Йомар Роча
ЦЗ
5
Efrain Morales
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
13
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
16
Эрвин Вака
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
9
Энцо Монтейро
ЦФ
16
C. Menacho
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
18
Джон Меркадо
ПВ
11
Кевин Родригес
ЦФ
Боливия
23
Родриго Банегас
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
2
Луис Барбоза
ЦЗ
2
S. Alvarez
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
8
Carlos Sejas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
G. Mendoza
ЦФ
10
G. Sotomayor
ЦФ
4-2-3-1
1
Галиндес
7
Эступиньян
6
Пачо
3
Хинкапе
4
Ордоньес
21
Франко
15
Вите
14
Минда
10
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
3-2-3-2
23
Вискарра
5
6
Куэльяр
13
21
Сагредо
21
Роча
16
Вака
15
Вильямиль
10
16
9
Монтейро
13
Валенсия
15
Мена
15
Мена
13
Валенсия
21
Франко
13
Паес
13
Паес
21
Франко
14
Минда
16
Сармиенто
16
Сармиенто
14
Минда
19
Плата
11
Родригес
11
Родригес
19
Плата
10
18
18
10
16
10
10
16
Остались в запасе
Эквадор
Боливия
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
18
Джон Меркадо
ПВ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
23
Родриго Банегас
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
2
Луис Барбоза
ЦЗ
2
S. Alvarez
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
8
Carlos Sejas
ЦП
7
G. Mendoza
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
18
Джон Меркадо
ПВ
Остались в запасе
23
Родриго Банегас
ВР
1
Alejandro Torrez
ВР
2
Луис Барбоза
ЦЗ
2
S. Alvarez
ЦЗ
22
Marcelo Torrez
ЦЗ
8
Carlos Sejas
ЦП
7
G. Mendoza
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча Эквадор - Боливия
1
1
Всего ударов по воротам
11
1
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
2
Офсайды
1
0
Количество передач
340
73
Сейвы
1
6
Точность передач %
95
56
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Maximiliano Ramirez, Argentina
Стадион:
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
Посещаемость:
35540
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