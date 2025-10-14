Введите ваш ник на сайте
Генич дал прогноз на матч Россия – Боливия

Сегодня, 09:25

Комментатор Константин Генич сделал ставку на товарищеский матч России с Боливией.

«Боливия – команда, которая дома и на выезде выглядит совершенно по-разному. Из 20 очков в отборе к чемпионату мира боливийцы 17 набрали дома, на высокогорье. Сначала играли в Ла-Пасе, потом переехали на другой стадион, который расположен еще выше – примерно на 500 метров выше уровня моря, чем прежний, добавив к тем 3600 метрам, что в Ла-Пасе. На высоте более 4000 метров Боливия даже умудрилась обыграть Бразилию у себя дома.

Да, Боливия недавно выиграла товарищеский матч у Иордании 1:0. Играли в Стамбуле, с той самой сборной, которая месяц назад доставила немало неприятностей команде России. Тогда сыграли вничью, но наши чуть-чуть недодавили, хотя могли и выиграть. Сейчас домашний матч в непростых условиях: погода в столице испортилась, накрапывает дождь, дует неприятный ветер. Значит, нужно двигаться быстрее, мяч должен ходить быстрее, и важно предложить сопернику что-то интересное.

Состав у Валерия Карпина на этот матч будет несколько иным и отличаться от того, что мы видели против Ирана. В атаке сборная России выглядит неплохо. Боливия – крепкая команда с интересными исполнителями. Есть нападающий Мигелита, который в отборе к чемпионату мира совсем немного уступил Месси в списке бомбардиров. Есть и защитники, знакомые по нашему чемпионату из «Акрона-2». В целом Боливия – типичная южноамериканская команда, против которой дома наши должны справляться.

Мой прогноз на матч Россия – Боливия: сборная России забьет 2–3 мяча», – сообщил Генич.

  • Матч Россия – Боливия пройдeт сегодня в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
  • Начало – в 20:00 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Боливия Россия Генич Константин
