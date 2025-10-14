Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией

Александр Мостовой оценил результат товарищеского матча между сборными России и Боливии.
- Россияне разгромили соперника со счетом 3:0.
- Голы забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
«Я же говорил, что сборная России обыграет Боливию со счeтом 2:0 или 3:0, поэтому особо матч не смотрел. Первый тайм немного посмотрел, а второй – вообще не смотрел.
Как уже много раз говорил, особого интереса к матчам сборной России нет, потому что играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли», – сказал Мостовой.
Источник: «Чемпионат»