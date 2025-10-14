Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией

Александр Мостовой оценил результат товарищеского матча между сборными России и Боливии.

«Я же говорил, что сборная России обыграет Боливию со счeтом 2:0 или 3:0, поэтому особо матч не смотрел. Первый тайм немного посмотрел, а второй – вообще не смотрел.

Как уже много раз говорил, особого интереса к матчам сборной России нет, потому что играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли», – сказал Мостовой.