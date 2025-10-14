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  • Россия – Боливия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Россия – Боливия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

14 октября 2025, 18:50
Россия
14.10.2025, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Боливия
18' Л. Садулаев 43' А. Миранчук 57' И. Сергеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
12
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
59
Алексей Миранчук
АП
27
Иван Обляков
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
3
Диего Медина
ПЗ
16
Эрвин Вака
ОП
14
Робсон Матеус
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
11
Хосе Мартинес
ЦП
7
Мигелито
АП
9
Энцо Монтейро
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Россия
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Максименко
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
8
Наиль Умяров
ОП
15
Данил Глебов
ОП
17
Константин Кучаев
АП
11
Алексей Батраков
АП
21
Антон Миранчук
АП
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Боливия
1
Родриго Банегас
ВР
23
Гильермо Вискарра
ВР
13
Марсело Тиморан
ЛЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
21
Йомар Роча
ПЗ
6
Эктор Куэльяр
ОП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
16
Оскар Лопес
ЦП
20
Карлос Мельгар
АП
19
Хенри Вака
АП
4-1-1-3-1
12
Агкацев
4
Круговой
3
Дивеев
25
Лукин
22
Бевеев
6
Баринов
20
Садулаев
31
Кисляк
27
Обляков
59
Миранчук
13
Сергеев
4-1-3-1-1
1
Лампе
3
Медина
22
Сабала
4
Акин
17
Фернандес
16
Вака
14
Матеус
15
Вильямиль
11
Мартинес
7
Мигелито
9
Монтейро
4
Круговой
23
Горшков
23
Горшков
4
Круговой
3
Дивеев
5
Осипенко
5
Осипенко
3
Дивеев
22
Бевеев
24
Сильянов
24
Сильянов
22
Бевеев
31
Кисляк
8
Умяров
8
Умяров
31
Кисляк
27
Обляков
17
Кучаев
17
Кучаев
27
Обляков
20
Садулаев
67
Глушенков
67
Глушенков
20
Садулаев
22
Сабала
21
Сагредо
21
Сагредо
22
Сабала
3
Медина
21
Роча
21
Роча
3
Медина
16
Вака
6
Куэльяр
6
Куэльяр
16
Вака
14
Матеус
8
Вильярроэль
8
Вильярроэль
14
Матеус
11
Мартинес
20
Мельгар
20
Мельгар
11
Мартинес
9
Монтейро
19
Вака
19
Вака
9
Монтейро
Остались в запасе
Россия
Боливия
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Максименко
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Алексей Батраков
АП
21
Антон Миранчук
АП
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Родриго Банегас
ВР
23
Гильермо Вискарра
ВР
13
Марсело Тиморан
ЛЗ
16
Оскар Лопес
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Максименко
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Алексей Батраков
АП
21
Антон Миранчук
АП
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Родриго Банегас
ВР
23
Гильермо Вискарра
ВР
13
Марсело Тиморан
ЛЗ
16
Оскар Лопес
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Россия - Боливия
1
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
18
Офсайды
3
2
Количество передач
404
490
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Боливии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Боливия

Россия – Боливия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Боливия Россия
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