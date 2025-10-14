14.10.2025, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Максименко
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
8
Наиль Умяров
ОП
15
Данил Глебов
ОП
17
Константин Кучаев
АП
11
Алексей Батраков
АП
21
Антон Миранчук
АП
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
67
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Агкацев
4
Круговой
3
Дивеев
25
Лукин
22
Бевеев
6
Баринов
20
Садулаев
31
Кисляк
27
Обляков
59
Миранчук
13
Сергеев
4-1-3-1-1
1
Лампе
3
Медина
22
Сабала
4
Акин
17
Фернандес
16
Вака
14
Матеус
15
Вильямиль
11
Мартинес
7
Мигелито
9
Монтейро
4
Круговой
23
Горшков
23
Горшков
4
Круговой
3
Дивеев
5
Осипенко
5
Осипенко
3
Дивеев
22
Бевеев
24
Сильянов
24
Сильянов
22
Бевеев
31
Кисляк
8
Умяров
8
Умяров
31
Кисляк
27
Обляков
17
Кучаев
17
Кучаев
27
Обляков
20
Садулаев
67
Глушенков
67
Глушенков
20
Садулаев
22
Сабала
21
Сагредо
21
Сагредо
22
Сабала
3
Медина
21
Роча
21
Роча
3
Медина
16
Вака
6
Куэльяр
6
Куэльяр
16
Вака
14
Матеус
8
Вильярроэль
8
Вильярроэль
14
Матеус
11
Мартинес
20
Мельгар
20
Мельгар
11
Мартинес
9
Монтейро
19
Вака
19
Вака
9
Монтейро
Остались в запасе
Россия
Боливия
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Максименко
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Алексей Батраков
АП
21
Антон Миранчук
АП
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Родриго Банегас
ВР
23
Гильермо Вискарра
ВР
13
Марсело Тиморан
ЛЗ
16
Оскар Лопес
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Максименко
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Алексей Батраков
АП
21
Антон Миранчук
АП
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Родриго Банегас
ВР
23
Гильермо Вискарра
ВР
13
Марсело Тиморан
ЛЗ
16
Оскар Лопес
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Россия - Боливия
1
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
18
Офсайды
3
2
Количество передач
404
490
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Боливии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Боливия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»