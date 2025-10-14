Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин прокомментировал разгромную победу России над Боливией

Карпин прокомментировал разгромную победу России над Боливией

Вчера, 22:57

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги выигранного товарищеского матча с Боливией.

– Оправдались ли ваши ожидания от игры Боливии?

– Ожидания от того футбола, в который играет Боливия, оправдались. Изучали соперника: что они пытаются делать в отборочных играх, то же делали в нашем матче.

– Удалось посмотреть всех игроков? Смоделировали связки?

– Посмотреть точно удалось. Я смотрел же на поле. Первый тайм понравился, второй тайм – не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счетом.

При счете 3:0 не так правильно выполняли задание. Где‑то недобегали, где‑то опаздывали.

– Выпустили пять игроков ЦСКА сразу. Это отразилось на командных взаимодействиях?

– Трудно оценить насколько. По какой шкале мерить? Если бы это сочетание играло против Ирана, возможно, было бы лучше. А возможно хуже.

В матче с Боливией первый тайм – хорошо, второй тайм – похуже. Сравнивать игроков не вижу смысла. Команда выглядела неплохо. С Ираном – тоже хорошо.

– Почему делали замены? Кем‑то были недовольны, или всe‑таки это были плановые замены, чтобы посмотреть всех игроков?

– Если вы заметили, мы делаем в каждой игре по шесть замен. И для поддержания ритма, и чтобы дать паузу ребятам: у тех же игроков ЦСКА совсем скоро игра в чемпионате.

Многие замены были плановые, за исключением последних двух. Нет замен, связанных с тем, что кто‑то плохо играл.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Динамо Боливия Россия Карпин Валерий
