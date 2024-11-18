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    Карпин сравнил сборные Сирии и Брунея

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предыдущем и следующем соперниках национальной команды.

    • В пятницу россияне разгромили Бруней – 11:0.
    • Завтра сборная примет Сирию в Волгограде.

    – Смотрели предыдущие матчи Сирии? Как оцените их игроков из Южной Америки?

    – Игроков команды соперника мы не оцениваем никогда, смотрим больше за командными действиями. Миллион процентов это по силе и качеству командной игры не Бруней.

    Команда сильнее и сыграннее, видна работа тренера. Игра будет абсолютно другой, будет намного сложнее. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, она как минимум в два раза сильнее по рейтингу.

    Мы не понимали, как Бруней будет играть, а здесь есть материалы. Понятно, что они выйдут, скорее всего, в четыре защитника, были матчи, где они прессинговали и пытались выходить из обороны за счет коротких передач.

    – Вы всегда говорите, что задача сыграть на ноль. Ждать ли разгромной победы?

    – Задача эта ставится независимо от соперника – сыграть на ноль и как можно больше забить. Эта задача в каждой игре стоит.

    Как это будет, зависит от двух команд. Прежде всего надо попытаться сделать то, что мы хотим увидеть, что мы тренировали.

    Если мы хорошо это сделаем, будет результат. А какой – без понятия.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.11.2024 20:08
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