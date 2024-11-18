Карпин сравнил сборные Сирии и Брунея

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предыдущем и следующем соперниках национальной команды.

В пятницу россияне разгромили Бруней – 11:0.

Завтра сборная примет Сирию в Волгограде.

– Смотрели предыдущие матчи Сирии? Как оцените их игроков из Южной Америки?

– Игроков команды соперника мы не оцениваем никогда, смотрим больше за командными действиями. Миллион процентов это по силе и качеству командной игры не Бруней.

Команда сильнее и сыграннее, видна работа тренера. Игра будет абсолютно другой, будет намного сложнее. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, она как минимум в два раза сильнее по рейтингу.

Мы не понимали, как Бруней будет играть, а здесь есть материалы. Понятно, что они выйдут, скорее всего, в четыре защитника, были матчи, где они прессинговали и пытались выходить из обороны за счет коротких передач.

– Вы всегда говорите, что задача сыграть на ноль. Ждать ли разгромной победы?

– Задача эта ставится независимо от соперника – сыграть на ноль и как можно больше забить. Эта задача в каждой игре стоит.

Как это будет, зависит от двух команд. Прежде всего надо попытаться сделать то, что мы хотим увидеть, что мы тренировали.

Если мы хорошо это сделаем, будет результат. А какой – без понятия.

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