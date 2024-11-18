Агент Гурцкая предложил «Спартаку» спортивного директора: «Никогда не всунет говняного игрока»

Футбольный агент Тимур Гурцкая посоветовал «Спартаку» нового спортивного директора из числа бывших игроков.

«Я бы поставил Самедова спортивным директором. Почему он готов? Он – спартаковец. Он – последний по времени чемпион.

Два года Самедов прошел в «Факеле» очень тяжелой практики, знает, как экономить деньги.

Для него украсть со «Спартака» – не цель. Он достаточно обеспеченный парень, украсть месячную-двухмесячную зарплату неинтересно. Ему будет стыдно, когда ты будешь задавать вопрос: тебе не стыдно за это?

Ему стыдно реально будет. Амаралу плевать на это все. Он никогда не сделает так, чтобы всунуть говняного игрока, чтобы украсть с него 10-20 процентов», – считает Гурцкая.

Томаш Амарал покинул «Спартак» 10 ноября.

40-летний Самедов – воспитанник московского клуба.

В «Факеле» он занимает должность старшего селекционера.

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