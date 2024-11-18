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    • Агент Гурцкая предложил «Спартаку» спортивного директора: «Никогда не всунет говняного игрока»

    Агент Гурцкая предложил «Спартаку» спортивного директора: «Никогда не всунет говняного игрока»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая посоветовал «Спартаку» нового спортивного директора из числа бывших игроков.

    «Я бы поставил Самедова спортивным директором. Почему он готов? Он – спартаковец. Он – последний по времени чемпион.

    Два года Самедов прошел в «Факеле» очень тяжелой практики, знает, как экономить деньги.

    Для него украсть со «Спартака» – не цель. Он достаточно обеспеченный парень, украсть месячную-двухмесячную зарплату неинтересно. Ему будет стыдно, когда ты будешь задавать вопрос: тебе не стыдно за это?

    Ему стыдно реально будет. Амаралу плевать на это все. Он никогда не сделает так, чтобы всунуть говняного игрока, чтобы украсть с него 10-20 процентов», – считает Гурцкая.

    • Томаш Амарал покинул «Спартак» 10 ноября.
    • 40-летний Самедов – воспитанник московского клуба.
    • В «Факеле» он занимает должность старшего селекционера.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    18.11.2024 20:55
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    Комментарии (5)
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    FWSPM
    1731954336
    Да не нужен вобще этот директор ! поменьше директоров побольше людей которые в состаянии решать задачи а не болтать языком
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    рылы
    1731960388
    ё.бушки-воробушки! самедкин - спартаковец? в 4х московских клубах играл (не знаю, рекорд ли это, но на то похоже). у него точно родина не в азербайджане - а там, где задница в тепле, как говорилось в брат-2.
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    FRZZ
    1731960616
    Лично я тоже считаю, что Самедов лучше чем всяких там Амаралов.
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    VVM1964
    1731961130
    Выслушай Гурцкая и сделай наоборот !)...
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    Snek
    1731961668
    У Спортивного директора должен быть авторитет и хорошая репутация. А кто такой Самедов? Ну попылил он пару лет на пике на уровне выше среднего и всё. Вся его остальная карьера - это беготня по московским клубам без каких-либо принципов, с одним желанием - заработать побольше.
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