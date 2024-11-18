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    • Реакция Губерниева на недопуск сборной России к отбору на ЧМ-2026

    Реакция Губерниева на недопуск сборной России к отбору на ЧМ-2026

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что квалификация ЧМ-2026 в Европе пройдет без участия сборной России.

    «Человек живет надеждой, надежда наш компас земной. Но хочу сказать, что сейчас нужно быть реалистом, ни хрена нам не светит, увы, в этом отборочном цикле.

    Посмотрим, может быть, форвард таранного типа Дональд Трамп мощным ударом не просто ударит, а вырвет с корнем ворота. Посмотрим, что произойдет.

    Но пока что особенного просвета не видать с точки зрения возвращения российского спорта. В летних видах есть какие‑то подвижки, а зимой вообще труба. Футбол всесезонный, поэтому там труба широкая», – заявил Губерниев.

    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.
    • Квалификация в Европе стартует в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.11.2024 23:57
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    Комментарии (3)
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    alex1951
    1731964732
    Губа,не бзди! Будь оптимистом! Ты не хуже меня знаешь законы сегодняшней жизни... Конкретно хошь Давай... Итак .. Нет еще таких людей ,которые не берут,но есть людишки,которые не умеют давать! так ,что изучай матчасть)))
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    С-Петр-google
    1731991977
    А где Дюков пи... Л питерский с его переговорами с УЕФА и фифа, зато покатались на моря, мразоты вонючие.
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    Сергей-Шабалин-google
    1732048625
    Нужно болеть за другие сборные. Сам болею за испанцев. Какие проблемы не понимаю.
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