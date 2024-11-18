Реакция Губерниева на недопуск сборной России к отбору на ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что квалификация ЧМ-2026 в Европе пройдет без участия сборной России.

«Человек живет надеждой, надежда наш компас земной. Но хочу сказать, что сейчас нужно быть реалистом, ни хрена нам не светит, увы, в этом отборочном цикле.

Посмотрим, может быть, форвард таранного типа Дональд Трамп мощным ударом не просто ударит, а вырвет с корнем ворота. Посмотрим, что произойдет.

Но пока что особенного просвета не видать с точки зрения возвращения российского спорта. В летних видах есть какие‑то подвижки, а зимой вообще труба. Футбол всесезонный, поэтому там труба широкая», – заявил Губерниев.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

Квалификация в Европе стартует в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.

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