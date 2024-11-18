Пануччи охарактеризовал русских людей

Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи поделился мнением о русских людях.

«У меня отличные воспоминания об этом времени в России, потому что футболисты были большими профессионалами, усердно тренировались.

Что касается русских людей, у них глубокий характер, очень образованные.

У меня было много прекрасных моментов, связанных с русскими за эти два года, испытываю огромное уважение к образованию, культуре. Великолепные воспоминания», – сказал итальянец.

Пануччи был помощником Фабио Капелло в сборной России.

Он работал в национальной команде с 2012 по 2014 год.

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