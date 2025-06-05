Определены виновные в провале России на ЧМ-2014

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи взял ответственность за невыход команды из группы на ЧМ-2014.

– Могла Россия выступить в Бразилии удачнее?

– Думаю, что да. Чемпионат мира для нас получился не слишком хорошим, так как был шанс пройти в следующий раунд, но мы не смогли. Это наша вина.