Определены виновные в провале России на ЧМ-2014

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи взял ответственность за невыход команды из группы на ЧМ-2014.
– Могла Россия выступить в Бразилии удачнее?
– Думаю, что да. Чемпионат мира для нас получился не слишком хорошим, так как был шанс пройти в следующий раунд, но мы не смогли. Это наша вина.
- Россия, возглавляемая Фабио Капелло, была в группе с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей.
- У России 0 побед, но команда до последнего тура претендовала на выход в плей-офф.
- Пануччи сейчас без работы.
Источник: «Чемпионат»