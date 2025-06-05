Пануччи описал Дзюбу двумя словами

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи высказался о фигуре Артема Дзюбы.
– Артeм Дзюба в этом году стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ожидали от него таких успехов?
– Знаю об этой новости. Для меня Артeм всегда был большим игроком. Мне очень жаль, что его не было на чемпионате мира в 2014 году. Качество и физические данные Дзюбы были очень важны для сборной. Но я очень рад за него! Артeм – хороший человек.
- У Дзюбы 31 гол за Россию – рекорд.
- Игрок сейчас в «Акроне» – контракт до лета 2026 года.
- Пануччи был в штабе Фабио Капелло в сборной России в 2012-2015 годах.
Источник: «Чемпионат»