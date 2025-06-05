Пануччи описал Дзюбу двумя словами

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи высказался о фигуре Артема Дзюбы.

– Артeм Дзюба в этом году стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ожидали от него таких успехов?

– Знаю об этой новости. Для меня Артeм всегда был большим игроком. Мне очень жаль, что его не было на чемпионате мира в 2014 году. Качество и физические данные Дзюбы были очень важны для сборной. Но я очень рад за него! Артeм – хороший человек.