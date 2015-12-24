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    • Хаджи: «Рубин» сделал нереальное финансовое предложение, но я не могу бросить «Вииторул»

    Хаджи: «Рубин» сделал нереальное финансовое предложение, но я не могу бросить «Вииторул»

    Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи рассказал, какие причины заставили его отклонить предложение «Рубина».

    «Вииторул» – самый важный для меня проект, и я не могу его оставить. Это главная причина. Этот проект сейчас находится на середине своего пути, и развитие проходит успешно. Посмотрим, к чему он придет. Когда-нибудь эта работа будет окончена, но не сейчас», – приводит слова Хаджи Dolce Sport.

    Также наставник прокомментировал условия, которые ему предлагал «Рубин». Напомним, казанский клуб был готов платить Хаджи четыре миллиона евро в год.

    «В финансовом отношении предложение было невероятным. В профессиональном – тоже, но в финансовом – особенно! Оно было нереальным. Но я принял решение, правильное или нет. Думаю, что такого предложения я не заслуживаю, и я остаюсь, чтобы наблюдать за нашими достижениями».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2015 21:56
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    Polilux
    1450983668
    Мужик!
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    Aztec58
    1450989946
    Бедняжка, он испугался, что с него потребуют победу в Лиге Чемпионов, ага.
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    ologreds
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    numo452974
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