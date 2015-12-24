Хаджи: «Рубин» сделал нереальное финансовое предложение, но я не могу бросить «Вииторул»

Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи рассказал, какие причины заставили его отклонить предложение «Рубина».

«Вииторул» – самый важный для меня проект, и я не могу его оставить. Это главная причина. Этот проект сейчас находится на середине своего пути, и развитие проходит успешно. Посмотрим, к чему он придет. Когда-нибудь эта работа будет окончена, но не сейчас», – приводит слова Хаджи Dolce Sport.

Также наставник прокомментировал условия, которые ему предлагал «Рубин». Напомним, казанский клуб был готов платить Хаджи четыре миллиона евро в год.

«В финансовом отношении предложение было невероятным. В профессиональном – тоже, но в финансовом – особенно! Оно было нереальным. Но я принял решение, правильное или нет. Думаю, что такого предложения я не заслуживаю, и я остаюсь, чтобы наблюдать за нашими достижениями».