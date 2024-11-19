Экс-полузащитник «Зенита» объяснил, почему не ждет голов от Соболева

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак отреагировал на слова нападающего команды Александра Соболева, который сказал, что «никогда не ставит перед собой цели забивать голы».

– Нормально ли такое заявление для нападающего?

– Наверное, нет. Нападающий должен забивать. Если он будет отдавать по два-три [ассиста], то это тоже сойдет.

– Может это он так себя защищает? Соболев не забивал в РПЛ с апреля.

– Я думаю, что да.

– Сколько голов ждете от Соболева в нынешнем чемпионате России?

– Я абсолютно не жду, не вижу его игроком основного состава.

– Вы вообще не хотели бы, чтобы Соболев играл в «Зените»?

– Нет, причем тут это. Мне кажется, есть посильнее игроки. Я не вижу его в основном составе. Его купили… Я никогда не против, чтобы игроки играли в «Зените».

– Сколько Соболев все-таки может забить за сезон?

– Я не слежу за ним, не вижу в нем бомбардира. Может он раньше много забивал, но я за ним вообще не следил. Дзюба и Соболев – это две большие разницы.

– В пользу Дзюбы?

– Конечно.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 9 матчей в РПЛ (8 – за «Зенит») и не отметился результативными действиями.

В Кубке России 27-летний нападающий провел 4 встречи, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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