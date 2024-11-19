Ташуев прокомментировал информацию о приходе Черчесова в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на информацию, что Станислав Черчесов может зимой возглавить грозненскую команду, в случае своего увольнения из сборной Казахстана.
– Я слухи не комментирую.
– У вас был разговор с руководством о кредите доверия?
– У меня нет никаких разговоров. Мы готовимся к следующему матчу.
- После 15 туров «Ахмат» с 9 очками занимает 15-е место в РПЛ.
- Ташуев возглавил грозненцев 3 сентября, подписав двухлетний контракт.
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