Ташуев прокомментировал информацию о приходе Черчесова в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на информацию, что Станислав Черчесов может зимой возглавить грозненскую команду, в случае своего увольнения из сборной Казахстана.

– Я слухи не комментирую.

– У вас был разговор с руководством о кредите доверия?

– У меня нет никаких разговоров. Мы готовимся к следующему матчу.

После 15 туров «Ахмат» с 9 очками занимает 15-е место в РПЛ.

Ташуев возглавил грозненцев 3 сентября, подписав двухлетний контракт.

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