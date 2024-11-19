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    Сборная Сан-Марино добилась повышения в Лиге наций

    Сан-Марино в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в дивизионе C.

    Сборная карликового государства с населением 35 тысяч человек добилась повышения, обыграв на выезде Лихтенштейн – 3:1.

    Благодаря этой победе санмаринцы стали первыми в группе и вышли в следующий дивизион.

    • Сборная Сан-Марино занимает 210-е место в рейтинге ФИФА.
    • Сегодня они впервые в истории забили 3 гола за матч, победили в гостях, завершили турнир не на последнем месте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.11.2024 01:07
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    Комментарии (1)
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    7:1
    1731989522
    насколько я помню, победители лиг в ЛН получают путёвку на ЧМ/ЧЕ. в лиге D победили сан-марино и молдавия. кто-то из них должен отправиться куда-то там. а может и не отправиться, если правила поменяли.
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