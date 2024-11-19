Сборная Сан-Марино добилась повышения в Лиге наций

Сан-Марино в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в дивизионе C.
Сборная карликового государства с населением 35 тысяч человек добилась повышения, обыграв на выезде Лихтенштейн – 3:1.
Благодаря этой победе санмаринцы стали первыми в группе и вышли в следующий дивизион.
- Сборная Сан-Марино занимает 210-е место в рейтинге ФИФА.
- Сегодня они впервые в истории забили 3 гола за матч, победили в гостях, завершили турнир не на последнем месте.
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