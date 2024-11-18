Глушаков посоветовал «Спартаку» купить молодого российского футболиста

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков дал совет столичному клубу.

Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Они набрали 28 очков в 15 турах.

Отставание от лидера – 9 баллов.

«Нынешнему «Спартаку» не хватает чего-то спартаковского? Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из «Лукойла» и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют.

Совет «Спартаку» – тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят», – заявил Глушаков.

19-летний Алексей Батраков выступает за «Локомотив».

Он забил 10 голов в этом сезоне РПЛ и лидирует в списке бомбардиров.

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