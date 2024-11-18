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    • Глушаков посоветовал «Спартаку» купить молодого российского футболиста

    Глушаков посоветовал «Спартаку» купить молодого российского футболиста

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков дал совет столичному клубу.

    • Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Они набрали 28 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидера – 9 баллов.

    «Нынешнему «Спартаку» не хватает чего-то спартаковского? Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из «Лукойла» и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют.

    Совет «Спартаку» – тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят», – заявил Глушаков.

    • 19-летний Алексей Батраков выступает за «Локомотив».
    • Он забил 10 голов в этом сезоне РПЛ и лидирует в списке бомбардиров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.11.2024 16:36
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    Комментарии (11)
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    Интерес
    1731937998
    Какая умная животная!!!
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    NewLife
    1731938478
    Сколько можно этого мудозвона публиковать с его гениальными советами(
    Ответить
    рылы
    1731938684
    ипать, советник с рылом!
    Ответить
    Питерский князь
    1731939014
    Пусть Соболева купят за 50 миллионов Евро.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1731939298
    Надежда Батраков, действительность аля Дезуев! Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1731940654
    ...и икнув, обдал писарчука РБ Спорт густым сивушным перегаром...
    Ответить
    The only one
    1731941274
    Совет «Спартаку» – тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть меня купят», – заявил Глушаков.
    Ответить
    Цугундeр
    1731941734
    Столько советчиков у спартака.. И эта.. клизма белобрысая норовит куда-то влезть.
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    САДЫЧОК
    1731944943
    Совет Глушакову-забудь о Спартаке!
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