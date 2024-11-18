В Брунее сделали заявление о загуле игроков сборной в Краснодаре

Федерация футбола Брунея отрицает, что игроки национальной сборной после поражения 0:11 от России отправились в развлекательные заведения.
- Брунейских футболистов заметили в баре «Сидрерия Батя» с алкоголем и кальяном.
- Затем они побывали в ночном клубе Ambar.
- В стриптиз-бар «Барсукъ» их не пустила охрана.
«Футбольная ассоциация Брунея хотела бы сделать заявление в связи с распространением вирусного видео с участием трех игроков нашей сборной.
На основании нашего расследования при участии всех вовлеченных сторон мы пришли к выводу, что видео было смонтировано с целью ввести в заблуждение и создать так называемый «сюжетный поворот».
Мы призываем общественность воздержаться от публикации и дальнейшего распространения данного видео. Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа.
Важное отметить, что распространение ложной или вводящей в заблуждение информации может иметь серьезные юридические последствия.
Футбольная ассоциация Брунея по-прежнему привержена сохранению высочайших стандартов профессионализма и честности в нашем футболе», – говорится в заявлении.
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