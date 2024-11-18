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    • В Брунее сделали заявление о загуле игроков сборной в Краснодаре

    В Брунее сделали заявление о загуле игроков сборной в Краснодаре

    Федерация футбола Брунея отрицает, что игроки национальной сборной после поражения 0:11 от России отправились в развлекательные заведения.

    • Брунейских футболистов заметили в баре «Сидрерия Батя» с алкоголем и кальяном.
    • Затем они побывали в ночном клубе Ambar.
    • В стриптиз-бар «Барсукъ» их не пустила охрана.

    «Футбольная ассоциация Брунея хотела бы сделать заявление в связи с распространением вирусного видео с участием трех игроков нашей сборной.

    На основании нашего расследования при участии всех вовлеченных сторон мы пришли к выводу, что видео было смонтировано с целью ввести в заблуждение и создать так называемый «сюжетный поворот».

    Мы призываем общественность воздержаться от публикации и дальнейшего распространения данного видео. Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа.

    Важное отметить, что распространение ложной или вводящей в заблуждение информации может иметь серьезные юридические последствия.

    Футбольная ассоциация Брунея по-прежнему привержена сохранению высочайших стандартов профессионализма и честности в нашем футболе», – говорится в заявлении.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2024 16:48
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    Комментарии (15)
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    Айболид
    1731939915
    А вы помните, что вчера товарища генерала за погон укусили? Не согласен. Что погулять мог — да. Цыгане, тем более. Мы должны иметь некоторый гражданский отдых. Но чтобы генерала, да еще за такое место? Нет! Отставить! У нас субординация и выслуга лет! (с)
    Ответить
    ...уефан
    1731941113
    ...за свои же деньги, себе же проблем нажили...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1731941409
    Ну вот, сходили в П и д р е р и ю... )
    Ответить
    subbotaspartak
    1731941715
    Бессовестные, смонтировали хороших парней...
    Ответить
    FWSPM
    1731942201
    Шо такое? Имам не одобрил ?
    Ответить
    Max-Min-vkontakte
    1731942245
    Я не я, и рожа не моя). Да и вообще, не были мы в Краснодаре, и 11:0 не знаем, что это такое. Короче, харам)
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731948284
    Наглая подтасовка звука (и углей в кальяне)!
    Ответить
    Каратель помойников
    1731952609
    Ну так бабла срубили за турпоездку,спасибо рэфээсу,организовали разврат и блуд))))...но федерация Брунея что то совсем оборзера,надо их на место поставить,но наши футбольные чинуши по ходу будут только молча улыбаться
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    Cleaner
    1731962830
    Сколько заявлений не делай, а против ВИДЕО с развлекающимися игроками сборной Брунея не попрешь!...)))
    Ответить
    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1731970025
    Работяги кайфанули - не трогать их
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