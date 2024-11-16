Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Игроки Брунея зажгли после 0:11 от России: пошли в бар и танцевали под «Знаешь ли ты»

    Игроки Брунея зажгли после 0:11 от России: пошли в бар и танцевали под «Знаешь ли ты»

    Футболисты сборной Брунея в ночь после матча против России (0:11) гуляли по Краснодару. Команда пыталась посетить стрипклуб, но туда их не пустили.

    «Вчера сразу после матча брунейские спортсмены отправились в отель. По нашей информации, руководство заграничной сборной запрещало тусить – таковы традиции родины. Несмотря на это, вечером футболисты отправились покорять ночной Краснодар.

    Первая цель – стрипбар «Барсукъ», но здесь возникли сложности, домашние карты брунейцев у нас не работают. А договориться с охраной и пройти за доллары не получилось.

    Следом расстроившиеся игроки погнали в бар «Сидрерия Батя». Здесь неожиданно рубли нашлись. Кальян, шоты, и вот уже довольные полицейские, пожарные и доставщики пиццы отжигают в клубе Ambar под «Знаешь ли ты».

    На оставшиеся пару дней на Кубани у пацанов планы пошопиться в местных ТЦ, сразиться в поединке с ФК «Краснодар» и вернуться домой», – написал источник.

    • Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.
    • Команду тренирует бразилец Винисиус Эутропио.
    • Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Генеральный секретарь РФС объяснил, зачем был нужен матч Россия – Бруней
    Ещенко похвалил брунейцев за танцы под «Знаешь ли ты»
    Геркус привел аргументы, почему матч с Брунеем был проведен не зря
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1731775200
    ...люди, чисто оторваться приехали, понять можно, с их домашними законами. Могли бы и бесплатно пропустить на голые жопы глянуть)...
    Ответить
    qwertyйцукен
    1731775642
    А договориться с охраной и пройти за доллары не получилось.====== Не нужны им вражеские долляры. Настоящие патриоты...Непонятно тока почему они не фронте со своим патриотизмом.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731776136
    Обсуждали тактику и стратегию прошедшего матча в непринужденной атмосфере))
    Ответить
    k611
    1731777554
    Ребята не расстроились однако...
    Ответить
    alex1951
    1731777808
    Бруней...Бруней ...игра им до соплей - они приехали гулять ,русских девок совращать...))))
    Ответить
    Damir07
    1731778211
    Прям как наши игроки ))) Ваши ожидания ваши проблемы типо )))
    Ответить
    FWSPM
    1731782840
    Пошла жара
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 