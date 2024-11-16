Игроки Брунея зажгли после 0:11 от России: пошли в бар и танцевали под «Знаешь ли ты»

Футболисты сборной Брунея в ночь после матча против России (0:11) гуляли по Краснодару. Команда пыталась посетить стрипклуб, но туда их не пустили.

«Вчера сразу после матча брунейские спортсмены отправились в отель. По нашей информации, руководство заграничной сборной запрещало тусить – таковы традиции родины. Несмотря на это, вечером футболисты отправились покорять ночной Краснодар.

Первая цель – стрипбар «Барсукъ», но здесь возникли сложности, домашние карты брунейцев у нас не работают. А договориться с охраной и пройти за доллары не получилось.

Следом расстроившиеся игроки погнали в бар «Сидрерия Батя». Здесь неожиданно рубли нашлись. Кальян, шоты, и вот уже довольные полицейские, пожарные и доставщики пиццы отжигают в клубе Ambar под «Знаешь ли ты».

На оставшиеся пару дней на Кубани у пацанов планы пошопиться в местных ТЦ, сразиться в поединке с ФК «Краснодар» и вернуться домой», – написал источник.

Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.

Команду тренирует бразилец Винисиус Эутропио.

Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.

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