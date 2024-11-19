Представитель Батракова высказался об уровне зарплаты игрока в «Локомотиве»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос, какую зарплату будет получать хавбек, учитывая, что летом клуб ввел потолок зарплат

«Цифры оставим за скобками, потому что это не совсем корректно озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему еще далеко до потолка зарплат, который есть в «Локомотиве».

Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только, когда его нет на поле, но и когда его с позиции десятого номера опускают в опорную зону, и игра команды в атаке сразу бледнеет. А когда он пропускал игру из-за перебора карточек, это была совершенно другая команда», – сказал Кузьмичев.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб договорился о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.

19-летний полузащитник провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 11 голов, отдал 8 передач.

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