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    • Агент Васина считает, что игрок был не слабее Игнашевича и по потенциалу сильнее Березуцких

    Агент Васина считает, что игрок был не слабее Игнашевича и по потенциалу сильнее Березуцких

    Агент Арсен Минасов, представлявший интересы защитника Виктора Васина, считает, что к футболисту не справедливо отнеслись в ЦСКА и сравнил его с другими игрокам обороны команды.

    – Почему болельщики вспоминают Васина больше по привозам, чем по стабильной игре в обороне?

    – На эту тему много раз разговаривал с Бабаевым и с болельщиками тоже. 80% «привозов» случались тогда, когда Васин пытался исправлять тактические и технические ошибки партнeров по команде. Не всегда это удавалось.

    Бывало, что мяч от Васина отскочил к нападающему, и тот забил в пустые ворота. Но как и почему мяч и Васин оказались в том месте? Такой анализ дилетанты не делают. Я всегда бился за своих футболистов. Похвалюсь, что мне не раз удалось убеждать руководителей клубов в том, что их видение было неверное. Мои аргументы часто были объективными.

    – Вы считаете, что Васин как защитник был сильнее Игнашевича и братьев Березуцких?

    – Я считаю, что Васин как минимум был не слабее. Как только Васин пришeл, у нас была договорeнность с Гинером. Если Виктор не сможет составить конкуренцию, то ЦСКА отдаeт его в аренду. Мы согласились, потому что он тогда входил в сборную России, и ему нужна была постоянная игровая практика. Без игр не мог бы прогрессировать и вызываться в сборную.

    Во время первого сбора в ЦСКА мне было чeтко сказано, что Васин ни в какую аренду не уходит, остаeтся в обойме и конкурирует. К сожалению, на следующий день, Виктор порвал крестообразные связки.

    Сейчас некорректно будет говорить, кто сильнее или слабее. Как минимум, Витя такой же игрок как Игнашевич и братья Березуцкие. Проигрывал лишь только в опыте. Потенциально Васин точно был сильнее Березуцких. Но по объективным причинам он не наиграл столько, сколько должен был.

    Все эти ребята хорошие парни и футболисты. Внутри ЦСКА тоже хорошо знают, что Васину травмы помешали. Когда Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира, и Васин должен был играть, то внутри клуба уже было отношение некорректным.

    – Что было?

    – Не знаю. Просто скажу, что по отношению к Васину поступали нечестно. Даже когда его провоцировали и шантажировали чтоб он ехал в «Мордовию», при этом потерял в зарплате.

    – Кто провоцировал и шантажировал?

    – Клуб. Бабаев был сильно заинтересован в том, чтобы Васин ушeл. Но если игрок уходит, вы не должны лезть к нему в карман, но здесь получилось, наоборот. Обманули его на курсе валюты, налогах и т.д.

    Ранее некоторые проблемы мне приходилось обсуждать с Гинером, он за две минуты решал вопросы. Евгений Леннорович очень солидный человек. Но, прежде чем это доходило до него, всe было очень дeшево. Он же всe исправлял.

    • Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 годы с перерывами на аренду в «Мордовию» (сезон-2014/15) и «Урал» (часть сезона-2016/17).
    • Всего провел за московский клуб 98 матчей, забил 2 гола.
    • Сыграл 13 матчей за сборную России, забил 2 мяча.
    • Васин объявил о завершении карьеры в сентябре этого года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    19.11.2024 09:55
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    Комментарии (7)
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    Мордаванин
    1732001724
    Тупой только
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    bset
    1732009410
    У всех были привозы. Хорошо помню, как Березуцкие с Акинфеевым году 2012 что ли чудили. То со Спартаком, то в составе сборной. Просто у них было что-то еще кроме этого, а у Васина больше ничего. Вот и вся разница.
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    Красногвардейчик
    1732009695
    Ага, понятно, оказывается если ты ругаешь Васина за то что тот отдаёт пас Глушакову(и тот забивает победный гол) вместо того чтобы выбить за боковую, то значит ты дилетант))
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    Интерес
    1732010113
    Вот так рождаются "мифы и легенды Древней Греции"! Хорошо,что мы жили в эти времена и видели,кто такой "суперзащитник" Васин.Остальное просто примем к сведению,ибо не слышали второй стороны,по этому вопросу. В принципе,могли до "хорошиста "дотянуть,без минуса.
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    Борис34684
    1732010996
    Каждая лягушка свое болото хвалит, так и агент. Как сейчас помню, сколько Васин играл, столько и косячил. Нет просто выбить мяч на угловой или в аут, Витек пытался кого то обвести, в итоге привозил.
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    Александр.Т.
    1732016657
    Ну тогда ты как агент плохой, что не смог его пристроить в норм команду если ты его считал что он как Игнашевич
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    Dr Metal
    1732037241
    Агент ошибается, Васин один делал привозов больше чем эти трое
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