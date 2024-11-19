Агент Васина считает, что игрок был не слабее Игнашевича и по потенциалу сильнее Березуцких

Агент Арсен Минасов, представлявший интересы защитника Виктора Васина, считает, что к футболисту не справедливо отнеслись в ЦСКА и сравнил его с другими игрокам обороны команды.

– Почему болельщики вспоминают Васина больше по привозам, чем по стабильной игре в обороне?

– На эту тему много раз разговаривал с Бабаевым и с болельщиками тоже. 80% «привозов» случались тогда, когда Васин пытался исправлять тактические и технические ошибки партнeров по команде. Не всегда это удавалось.

Бывало, что мяч от Васина отскочил к нападающему, и тот забил в пустые ворота. Но как и почему мяч и Васин оказались в том месте? Такой анализ дилетанты не делают. Я всегда бился за своих футболистов. Похвалюсь, что мне не раз удалось убеждать руководителей клубов в том, что их видение было неверное. Мои аргументы часто были объективными.

– Вы считаете, что Васин как защитник был сильнее Игнашевича и братьев Березуцких?

– Я считаю, что Васин как минимум был не слабее. Как только Васин пришeл, у нас была договорeнность с Гинером. Если Виктор не сможет составить конкуренцию, то ЦСКА отдаeт его в аренду. Мы согласились, потому что он тогда входил в сборную России, и ему нужна была постоянная игровая практика. Без игр не мог бы прогрессировать и вызываться в сборную.

Во время первого сбора в ЦСКА мне было чeтко сказано, что Васин ни в какую аренду не уходит, остаeтся в обойме и конкурирует. К сожалению, на следующий день, Виктор порвал крестообразные связки.

Сейчас некорректно будет говорить, кто сильнее или слабее. Как минимум, Витя такой же игрок как Игнашевич и братья Березуцкие. Проигрывал лишь только в опыте. Потенциально Васин точно был сильнее Березуцких. Но по объективным причинам он не наиграл столько, сколько должен был.

Все эти ребята хорошие парни и футболисты. Внутри ЦСКА тоже хорошо знают, что Васину травмы помешали. Когда Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира, и Васин должен был играть, то внутри клуба уже было отношение некорректным.

– Что было?

– Не знаю. Просто скажу, что по отношению к Васину поступали нечестно. Даже когда его провоцировали и шантажировали чтоб он ехал в «Мордовию», при этом потерял в зарплате.

– Кто провоцировал и шантажировал?

– Клуб. Бабаев был сильно заинтересован в том, чтобы Васин ушeл. Но если игрок уходит, вы не должны лезть к нему в карман, но здесь получилось, наоборот. Обманули его на курсе валюты, налогах и т.д.

Ранее некоторые проблемы мне приходилось обсуждать с Гинером, он за две минуты решал вопросы. Евгений Леннорович очень солидный человек. Но, прежде чем это доходило до него, всe было очень дeшево. Он же всe исправлял.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 годы с перерывами на аренду в «Мордовию» (сезон-2014/15) и «Урал» (часть сезона-2016/17).

Всего провел за московский клуб 98 матчей, забил 2 гола.

Сыграл 13 матчей за сборную России, забил 2 мяча.

Васин объявил о завершении карьеры в сентябре этого года.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE