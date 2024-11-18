«Зенит» может сыграть на зимнем международном турнире

Стало известно о возможном участии «Зенита» в международном турнире в Катаре.

«В прошлом году клуб уже участвовал в Кубке равноправия. Зимой 2025-го [спортивный центр Катара] Aspire Zone планирует организовать новый турнир.

И если катарцы найдут интересных соперников, то «Зенит» может принять участие в соревнованиях», – сообщил источник.

«Зенит» – действующий чемпион России.

1-й круг нового сезона РПЛ петербуржцы закончили на 2-м месте.

В начале 2024 года команда выиграла Кубок равноправия, победив «Аль-Духайль» (2:0), «Шанхай Шэньхуа» (6:0) и «Сантос» (4:1).

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