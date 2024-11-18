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    «Зенит» может сыграть на зимнем международном турнире

    Стало известно о возможном участии «Зенита» в международном турнире в Катаре.

    «В прошлом году клуб уже участвовал в Кубке равноправия. Зимой 2025-го [спортивный центр Катара] Aspire Zone планирует организовать новый турнир.

    И если катарцы найдут интересных соперников, то «Зенит» может принять участие в соревнованиях», – сообщил источник.

    • «Зенит» – действующий чемпион России.
    • 1-й круг нового сезона РПЛ петербуржцы закончили на 2-м месте.
    • В начале 2024 года команда выиграла Кубок равноправия, победив «Аль-Духайль» (2:0), «Шанхай Шэньхуа» (6:0) и «Сантос» (4:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.11.2024 21:47
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    Комментарии (3)
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    рылы
    1731959285
    ну херня же. по слуцкому тогда прошлись не глядя, сантос вообще в фнл вылетел и прислал на турнир второй состав. куда интереснее winline суперсерия, когда зениту в соперники подгоняют фенербахчу с моуриньо или тальерес, который прилетел в питер основой, что не спасло их от поражения. сочи вообще вынесли их в пух и прах, голов 5 забили. а ведь они тогда были лидерами чемпионата аргентины. сейчас, надеюсь, нам подгонят фламенго, коринтианс или палмейрас.
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    Азбука
    1732011610
    Хорошая тренировка в зимний перерыв с турнирным подтекстом, что добавит жести.
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