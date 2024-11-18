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    Стали известны 4 соперника сборной России на 2025-й год

    Mash подтвердил инсайд футбольного агента Тимура Гурцкая о соперниках сборной России в следующем году.

    «Сборная России по футболу договорилась о матчах с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией.

    Матчи сборная проведeт в 2025 году – осенью и летом. Своe согласие сборные дали, осталось только поставить подписи», – сообщил источник.

    • В пятницу Россия разгромила Бруней – 11:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).
    • Также в 2024 году сборная играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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    Источник: Mash

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    18.11.2024 23:11
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    Комментарии (15)
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    VVM1964
    1731960870
    А где сборная Эритреи, сборная Берега слоновой кости и команда королевских пингвинов - рекорд то надо будет обновить в 25 году !!! )))
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    рылы
    1731961544
    2 последних лучше вычеркнуть.
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    bset
    1731961738
    А где же наши братские Китай и КНДР?
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    ferdancew
    1731968646
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    Argon
    1731971268
    Спасибо хоть с этими договорились.
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    Борис34684
    1731979537
    Соперники очень даже ничего, про Европу можно смело забыть.
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    АЛЕКС 58
    1731987688
    Очередная лапша на уши! Сборная им.Карпина никому не нужна
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