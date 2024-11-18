Mash подтвердил инсайд футбольного агента Тимура Гурцкая о соперниках сборной России в следующем году.

«Сборная России по футболу договорилась о матчах с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией.

Матчи сборная проведeт в 2025 году – осенью и летом. Своe согласие сборные дали, осталось только поставить подписи», – сообщил источник.

В пятницу Россия разгромила Бруней – 11:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

Также в 2024 году сборная играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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