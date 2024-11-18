Карпин ответил Ненахову, сказавшему о закрытии для себя двери в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил высказывание защитника «Локомотива» Максима Ненахова о будущем в национальной команде.

Воспитаннику «Динамо» в декабре исполнится 26 лет.

У него ни одного матча за российскую сборную.

Неделю назад Ненахов сказал: «Дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Пусть справляются сами».

– Как можете оценить эти слова? Вы закрыли для него дверь в сборную?

– Это спрашивайте у него. Чтобы закрыть дверь, ее надо сначала открыть.

Двери сборной открыты для всех. В пул футболистов, которых мы рассматриваем, входят все игроки с российским гражданством. А кто будет вызываться – решаем перед сбором.

– Причины его невызова игровые?

– Есть футболисты другие, которые сильнее. Не надо искать темную кошку в темной комнате. Подоплеки никакой нет.

У нас есть Караваев, Адамов и Самошников, был Сильянов. Мы считаем, что эти защитники выигрывают конкуренцию у Ненахова.

Не знаю, откуда такие мысли, но окей. Если он так сказал, то мы пока без него справляемся. Как не будем справляться – вызовем.

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