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    • Карпин ответил Ненахову, сказавшему о закрытии для себя двери в сборную России

    Карпин ответил Ненахову, сказавшему о закрытии для себя двери в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил высказывание защитника «Локомотива» Максима Ненахова о будущем в национальной команде.

    • Воспитаннику «Динамо» в декабре исполнится 26 лет.
    • У него ни одного матча за российскую сборную.
    • Неделю назад Ненахов сказал: «Дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Пусть справляются сами».

    – Как можете оценить эти слова? Вы закрыли для него дверь в сборную?

    – Это спрашивайте у него. Чтобы закрыть дверь, ее надо сначала открыть.

    Двери сборной открыты для всех. В пул футболистов, которых мы рассматриваем, входят все игроки с российским гражданством. А кто будет вызываться – решаем перед сбором.

    – Причины его невызова игровые?

    – Есть футболисты другие, которые сильнее. Не надо искать темную кошку в темной комнате. Подоплеки никакой нет.

    У нас есть Караваев, Адамов и Самошников, был Сильянов. Мы считаем, что эти защитники выигрывают конкуренцию у Ненахова.

    Не знаю, откуда такие мысли, но окей. Если он так сказал, то мы пока без него справляемся. Как не будем справляться – вызовем.

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    Источник: Sport24

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    18.11.2024 22:00
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    Комментарии (5)
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    Bez Imeni
    1731957877
    Ненахов ?? Кто это??
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    Борис34684
    1731979236
    Язык мой враг мой.
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