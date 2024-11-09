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    • Ненахов резко высказался о сборной России: «Пусть справляются сами»

    Ненахов резко высказался о сборной России: «Пусть справляются сами»

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов выразил отношение к сборной России, куда его не вызвали.

    – Какая у тебя ситуация со сборной России? Тебя так ни разу и не вызвали.

    – Слушайте, дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоевывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается – пусть справляются сами.

    – Пытался на кого-то выйти, чтобы узнать, почему тебя не вызывают?

    – Нет. А зачем? Я все доказываю своей игрой.

    • В ноябре Россия сыграет с Брунеем и Сирией.
    • 25-летний Ненахов стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Максим не пропустил ни матча.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    09.11.2024 18:37
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    andrei-sarap-yandex
    1731168028
    ЕСТЬ ГЛ.ТРЕНЕР КОТОРЫЙ РЕШАЕТ
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    Мордаванин
    1731168980
    Данунахов твояфамилия костыль желдорбата нужен ты кому то.
    Ответить
    Интерес
    1731182053
    СМешной ответ на дурацкий вопрос "журналЫста". Где их рОдят? ПОчему Валера должен был сделать выбор в его пользу?
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