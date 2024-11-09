Ненахов резко высказался о сборной России: «Пусть справляются сами»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов выразил отношение к сборной России, куда его не вызвали.

– Какая у тебя ситуация со сборной России? Тебя так ни разу и не вызвали.

– Слушайте, дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоевывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается – пусть справляются сами.

– Пытался на кого-то выйти, чтобы узнать, почему тебя не вызывают?

– Нет. А зачем? Я все доказываю своей игрой.

В ноябре Россия сыграет с Брунеем и Сирией.

25-летний Ненахов стоит 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ Максим не пропустил ни матча.

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