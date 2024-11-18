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    • Салтыков радовался с фанатами, которые оскорбляли его на португальском языке

    Салтыков радовался с фанатами, которые оскорбляли его на португальском языке

    Вингер «Локомотива» Никита Салтыков оказался в неловкой ситуации в Бразилии.

    После финального свистка российский футболист радовался с бразильскими фанатами, которые скандировали его фамилию.

    Местные болельщики выкрикивали: «Saltykov, viado».

    Второе слово переводится с португальского как «пидор». Салтыков не знал, что его оскорбляют и эмоционально праздновал, а потом дал пять своим обидчикам.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 23:23
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    Комментарии (10)
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    Plyash
    1731965221
    Вот к чему приводит незнание языка твоего врага,противника,соперника,визави... Выбирай,Никитка,какое слово тебе больше по душе и изучай языки иноверцев.
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    DMитрий
    1731965886
    Прям как из того анекдота...
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    Veron_HS
    1731966882
    бразильского языка не существует. тот кривой подвид португальского, на котором говорят в фавеллах не в счет. это типа неофициальное течение - типа американский английский, мексиканский испанский. оперировать таким понятием как бразильский язык на высоком уровне неуместно. ну я так учил в школе, может уже и есть и бразильский отдельно и официально, хз
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    rammax fcsm
    1731968218
    это он над обезьянами издевался... им в рот нассали, а кроме убогого тявканья они ничем ответить не смогли... тупые животные...
    Ответить
    ferdancew
    1731968652
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1731973563
    Попрыгать с обезьянками в кайф
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    Борис34684
    1731979809
    Просто не надо было прыгать перед обезъянами, пусть даже и бразильскими.
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    7:1
    1731988649
    этих виадо мы в тарасофке видали, там их очень много)
    Ответить
    Kollljan
    1731994167
    Теперь Никите с этим жить всю оставшуюся жизнь.
    Ответить
    ...уефан
    1732002542
    ...думаю, что вообще, не стоило постить эту "новость" у нас...
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