Салтыков радовался с фанатами, которые оскорбляли его на португальском языке

Вингер «Локомотива» Никита Салтыков оказался в неловкой ситуации в Бразилии.

Сегодня молодежная сборная России разгромила «Сан-Кристован» – 4:0.

Салтыков отдал 2 голевые передачи в этом матче.

После финального свистка российский футболист радовался с бразильскими фанатами, которые скандировали его фамилию.

Местные болельщики выкрикивали: «Saltykov, viado».

Второе слово переводится с португальского как «пидор». Салтыков не знал, что его оскорбляют и эмоционально праздновал, а потом дал пять своим обидчикам.

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