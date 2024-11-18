Карпин – о 30:0 в 5 последних матчах сборной России: «Это ни о чем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил последние результаты национальной команды.

В пятницу россияне разгромили Бруней – 11:0.

Сборная выиграла пятую встречу подряд, не пропустив в них ни одного гола.

Команда Карпина в этих пяти матчах забила 30 голов.

– Как можно оценить прогресс сборной?

– Качество нельзя оценивать. С Камеруном и Сербией игры были другого качества, и не потому что мы играли лучше или хуже, просто уровень соперника был совершенно другой.

Оцениваю год как положительный, но нужно принимать во внимание уровень соперника. Обращать внимание на цифры последних пяти матчей, 30:0, это ни о чем.

Нужно понимать, с кем мы играем. Да, с Сербией удачный результат, но не было бы удаления, он был бы другим.

Сейчас важнее смотреть игроков, посмотреть, как они выполняют наши задумки. Больше смотрим на качество игры, а не на результат. Но если будет качество, будет и результат.

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