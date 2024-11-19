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    • Кузьмичев считает, что «Спартак» расстался с Джикией не по спортивным причинам

    Кузьмичев считает, что «Спартак» расстался с Джикией не по спортивным причинам

    Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, защитник Георгий Джикия мог остаться в «Спартаке», если бы клуб раньше уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Могу предполагать, что расставание было не по спортивным причинам. Скорее всего, Абаскаль наговорил такое, что поверили на тот момент главному тренеру. А через некоторое время расстались и с ним. Думаю, если бы с Абаскалем расстались раньше, то всe было бы нормально.

    Для меня это тоже непонятная ситуация. Единственное, мне кажется, затянули с принятием решения. Ему нужно было продлевать контракт со «Спартаком» еще за полгода. Но здесь Георгий поверил руководству красно-белых, которое сказало, что у них есть желание продлить соглашение.

    Джикия на тот момент поступил честно – никакие предложения не рассматривал. А когда стал свободным агентом и со «Спартаком» не сложилось, большой заинтересованности от ведущих клубов, к сожалению, не было.

    Но это связано еще с тем, что при Абаскале Георгий потерял место в стартовом составе, и многие посчитали, что уровень футболиста пошел на спад. А реально оценить не было возможности, поскольку не играл. Может быть, такой момент сыграл негативную роль во всей ситуации», – сказал Кузьмичев.

    • Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24. В составе красно-белых он принял участие в 215 матчах, забил 5 голов.
    • В сентябре 30-летний защитник перешел в «Химки». Джикия принял участие в 4 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
    • Кузьмичев является другом футболиста.

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    Источник: РИА Новости

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    19.11.2024 13:14
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    Комментарии (12)
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    Питерский князь
    1732012002
    Говно иж жопы валилось, уже не сыпалось. Где здесь спортивный принцип? Такого на поле стремно выпускать.
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    SLADE2019
    1732012552
    Кузьмичев пусть с проблемами Локомотива разбирается. Но даже, если его слова - правда, то очень жаль. С Джикией прежде всего необходимо было расставаться по спортивному принципу. Он уже не тянул.
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    Benifacto
    1732013350
    понятное дело Абасраль не тренер, а физрук! его уровень школоту тренировать, а не ровесников и профессионалов...
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    ...уефан
    1732013372
    ...главные слова из этой галиматьи - "Могу предполагать"... Пздц...
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    Александр.Т.
    1732015227
    Если не ошибаюсь там было условия в контракте что надо сколько то времени сыграть что бы Джикие остался , и если бы руководство хотело его оставить то заставило Абаскаля выпускать на поле , значит руководство решило не продлевать его ещё перед последним сезоном игрока плюс там Агент столько говна сказал, один вопрос этому эксперту что де не кто его из топ клубов рпл так и не подписал?
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    САДЫЧОК
    1732015340
    Я слышал, что Абаскаль лично откармливал Джикию, чтобы была причина убрать его из Спартака!... И вот такие идиоты, в нашем футболе руководят клубами!
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    andr45
    1732016498
    «Скорее всего, Абаскаль наговорил такое, что поверили на тот момент главному тренеру. » И, что же он наговорил? А эти, выходит, в угоду ему оклеветали мальчика?( АРШАВИН «Бабич выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком» ПИМЕНОВ «Капитан «Спартака» Георгий Джикия перестал играть, так как проиграл конкуренцию сербскому защитнику Срджану Бабичу.» ТИТОВ «Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль имеет полное право оставлять в запасе капитана команды Георгия Джикию» И, ЧЕГО ЭТИ БЫВШИЕ ТОЛЬКО НЕ СКАЖУТ РАДИ БАНКИ ПИВА) СПРАВОЧНО; Коэффициент полезности: Дуарте - 65% Джикия - 38,9%.
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    Avitaminoz
    1732020370
    Наверное Абаскаль Джикии лично в меню прописывал бургеры и пиццу. Ну и в приставку играть заставлял в место тренировок.
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    Arvlad
    1732021154
    Ни разу не сомневался!...
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    rash1959
    1732037117
    заинтересованности от ведущих клубов, к сожалению, не было, и это главное
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