Кузьмичев считает, что «Спартак» расстался с Джикией не по спортивным причинам

Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, защитник Георгий Джикия мог остаться в «Спартаке», если бы клуб раньше уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Могу предполагать, что расставание было не по спортивным причинам. Скорее всего, Абаскаль наговорил такое, что поверили на тот момент главному тренеру. А через некоторое время расстались и с ним. Думаю, если бы с Абаскалем расстались раньше, то всe было бы нормально.

Для меня это тоже непонятная ситуация. Единственное, мне кажется, затянули с принятием решения. Ему нужно было продлевать контракт со «Спартаком» еще за полгода. Но здесь Георгий поверил руководству красно-белых, которое сказало, что у них есть желание продлить соглашение.

Джикия на тот момент поступил честно – никакие предложения не рассматривал. А когда стал свободным агентом и со «Спартаком» не сложилось, большой заинтересованности от ведущих клубов, к сожалению, не было.

Но это связано еще с тем, что при Абаскале Георгий потерял место в стартовом составе, и многие посчитали, что уровень футболиста пошел на спад. А реально оценить не было возможности, поскольку не играл. Может быть, такой момент сыграл негативную роль во всей ситуации», – сказал Кузьмичев.

Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24. В составе красно-белых он принял участие в 215 матчах, забил 5 голов.

В сентябре 30-летний защитник перешел в «Химки». Джикия принял участие в 4 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Кузьмичев является другом футболиста.

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