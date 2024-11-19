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    • Парикмахер сборной Португалии рассказал, как стриг Роналду

    Парикмахер сборной Португалии рассказал, как стриг Роналду

    Парикмахер сборной Португалии Педру Виейра рассказал, что был очень счастлив, когда нападающий национальной команды Криштиану Роналду сделал дубль с его стрижкой в матче с Польшей (5:1) в Лиге наций.

    «Далот сказал мне, что Криштиану хочет подстричься у меня и что он последний в очереди. Я начал нервничать, и когда я стриг Далота, он сказал: «Криштиану уже идет». Я подумал: «Боже мой, он идет», – я уже слышал его голос.

    Я услышал, как он напевает, потому что он шел из спортзала, и подумал: «Он действительно идет сюда, я встречусь с ним».

    Я никогда этого не забуду. Он заговорил со мной: «Сеньор, можно войти?». И я ответил: «Конечно, это твой дом, а не мой». Он общался со мной очень вежливо, вроде: «Сеньор, я могу сесть? Можно посмотреть вашу стрижку?»

    Я подстриг его примерно за 25 минут, потому что Криштиану не любит подолгу сидеть в кресле. Он сказал: «У меня всего 30 минут, ты справишься за полчаса?». И я сказал ему: «Да, я справлюсь».

    Лучшее чувство – это когда ты идешь на стадион, [видишь, как он забивает два гола] и думаешь о том, что подстриг его, что он сделал дубль с твоей стрижкой. Я был очень счастлив», – рассказал Виейра.

    • 15 ноября Роналду забил два гола Польше на 72-й минуте с пенальти (этот мяч стал победным) и на 87-й минутах.
    • Он довел число своих мячей в футболе на взрослом уровне до 910.

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    Источник: Marca

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    19.11.2024 13:01
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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1732012458
    Подстриг ему ноги и был доволен собой.
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