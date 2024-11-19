Канчельскис дал прогноз на топ-4 РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, какие команды войдут в четверку лучших по итогам текущего сезона РПЛ.

«Думаю, чемпионом в этом сезоне станет «Зенит», вторым будет «Краснодар», третьим – «Динамо». По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменится. Это реальность жизни. А четвeртым будет «Локомотив», – сказал Канчельскис.

После первого круга в РПЛ лидирует «Краснодар» с 37 очками. Второе место занимает «Зенит» с 36 баллами, третье – «Локомотив» с 34 очками. Далее идут «Динамо» (30 очков), «Спартак» (28), ЦСКА (27).

Петербургский клуб выиграл последние шесть чемпионатов России.

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