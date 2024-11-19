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    Канчельскис дал прогноз на топ-4 РПЛ

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, какие команды войдут в четверку лучших по итогам текущего сезона РПЛ.

    «Думаю, чемпионом в этом сезоне станет «Зенит», вторым будет «Краснодар», третьим – «Динамо». По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменится. Это реальность жизни. А четвeртым будет «Локомотив», – сказал Канчельскис.

    • После первого круга в РПЛ лидирует «Краснодар» с 37 очками. Второе место занимает «Зенит» с 36 баллами, третье – «Локомотив» с 34 очками. Далее идут «Динамо» (30 очков), «Спартак» (28), ЦСКА (27).
    • Петербургский клуб выиграл последние шесть чемпионатов России.

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    Источник: Metaratings.ru

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    19.11.2024 13:39
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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1732012957
    А болельщики срамтака, по-прежнему будут приходит на стадионы в БДСМ костюмах и орать, что они чемпионы.
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    ...уефан
    1732013563
    ...налейте уже ему, кто-то с пол-стакана, чтобы "развязал" и пошла вода в хату, может заткнется...
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    Интерес
    1732017718
    Единственное,что более-менее вероятно,это первая четвёрка.
    Ответить
    7:1
    1732021934
    за спартаг, как обычно, очень стыдно)
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