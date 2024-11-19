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    • Стали известны предложения РПЛ по совершенствованию судейства

    Стали известны предложения РПЛ по совершенствованию судейства

    Клубы РПЛ составили документ по совершенствованию судейства. В нем есть ряд предложений и требований. Список следующий.

    – получение информацию о том, почему департаменты судейства и инспектирования были в 2020 году сначала разъединены, а в 2024-м объединены;

    – установить запрет на вхождение в два органа одновременно (то есть в судейский комитет – орган законодательный и в департаменты – орган исполнительный);

    – установить запрет на то, чтобы в ЭСК входили субъекты из законодательных и исполнительных органов судейства (фактически – Павел Каманцев и Милорад Мажич как руководители судейского комитета и департамента судейства и инспектирования);

    – представитель РПЛ участвует в работе ЭСК (без права голоса) – как наблюдатель;

    – представитель РПЛ участвует в работе судейского комитета – без права голоса, но он имеет право довести позиции клубов и РПЛ до членов судейского комитета;

    – президент РПЛ получает право обращаться в ЭСК (при отсутствии обращений клубов) по вопросам трактовок эпизодов;

    – представитель РПЛ имеет право участвовать в судейских сборах и семинарах;

    – устанавливаются график предсезонных семинаров для команд РПЛ (два раза в сезон);

    – онлайн-взаимодействие – клубы на специализированной платформе имеют право разместить эпизоды матча и получить комментарий специалиста или инспектора;

    – клубы хотят создать портал, на котором бы на регулярной основе публиковалась актуальная регламентная база, а также переговоры арбитров во время матча;

    – документальная фиксация (по аналогии дисквалификаций от КДК) количества туров, которые будут пропускать арбитры, допустившие ошибки, а также публикация в открытом доступе текущего рейтинга арбитров после каждого тура;

    – разработать силами РФС «Стратегию развития VAR в российском профессиональном футболе», а до ее утверждения ввести мораторий на приобретение доп. оборудования или делать это за счет средств РФС.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.11.2024 12:40
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    Комментарии (4)
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    Каратель помойников
    1732009577
    Бла была была...а на выходе ноль... только могут трепаться,да с газовой кормушки жрать
    Ответить
    Интерес
    1732009723
    "...положить бы их всех во влагалище,и начать переделывать вновь"???
    Ответить
    Питерский князь
    1732012593
    Если срамтак перестанет инвестировать судей, будет намного лучше. Хорошее предложение.
    Ответить
    NewLife
    1732026110
    И ни слова о том, что РФС не может возглавляться лицом, которое одновременно является руководителем владельца и спонсора одной из команд РПЛ. Без ликвидации админ ресурса газпрома-рфс все это мелкое попикивание одних подчиненных в адрес других ничего не даст. Как в басне: "а Васька слушает, да ест")))
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