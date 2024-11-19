Стали известны предложения РПЛ по совершенствованию судейства

Клубы РПЛ составили документ по совершенствованию судейства. В нем есть ряд предложений и требований. Список следующий.

– получение информацию о том, почему департаменты судейства и инспектирования были в 2020 году сначала разъединены, а в 2024-м объединены;

– установить запрет на вхождение в два органа одновременно (то есть в судейский комитет – орган законодательный и в департаменты – орган исполнительный);

– установить запрет на то, чтобы в ЭСК входили субъекты из законодательных и исполнительных органов судейства (фактически – Павел Каманцев и Милорад Мажич как руководители судейского комитета и департамента судейства и инспектирования);

– представитель РПЛ участвует в работе ЭСК (без права голоса) – как наблюдатель;

– представитель РПЛ участвует в работе судейского комитета – без права голоса, но он имеет право довести позиции клубов и РПЛ до членов судейского комитета;

– президент РПЛ получает право обращаться в ЭСК (при отсутствии обращений клубов) по вопросам трактовок эпизодов;

– представитель РПЛ имеет право участвовать в судейских сборах и семинарах;

– устанавливаются график предсезонных семинаров для команд РПЛ (два раза в сезон);

– онлайн-взаимодействие – клубы на специализированной платформе имеют право разместить эпизоды матча и получить комментарий специалиста или инспектора;

– клубы хотят создать портал, на котором бы на регулярной основе публиковалась актуальная регламентная база, а также переговоры арбитров во время матча;

– документальная фиксация (по аналогии дисквалификаций от КДК) количества туров, которые будут пропускать арбитры, допустившие ошибки, а также публикация в открытом доступе текущего рейтинга арбитров после каждого тура;

– разработать силами РФС «Стратегию развития VAR в российском профессиональном футболе», а до ее утверждения ввести мораторий на приобретение доп. оборудования или делать это за счет средств РФС.

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