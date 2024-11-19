Мостовой согласился работать тренером в штабе Каннаваро

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность войти в тренерский штаб бывшего игрока национальной команды Италии Фабио Каннаваро.

«Фабио был тренером «Удинезе» и играл в «Реал Мадриде». С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании. Когда он был в России, мы с ним поговорили и о футболе и о периоде работы в Италии. Так что, повторюсь, с удовольствием», – сказал Мостовой.

51-летний Каннаваро был главным тренером сборной Китая, клубов «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Беневенто» и «Удинезе». В последнем он работал с апреля по июнь этого года.

Каннаваро играл в паре с Александром Мостовым в ноябре на турнире по паделу в Москве.

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