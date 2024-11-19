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    Мостовой согласился работать тренером в штабе Каннаваро

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность войти в тренерский штаб бывшего игрока национальной команды Италии Фабио Каннаваро.

    «Фабио был тренером «Удинезе» и играл в «Реал Мадриде». С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании. Когда он был в России, мы с ним поговорили и о футболе и о периоде работы в Италии. Так что, повторюсь, с удовольствием», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.11.2024 07:50
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    Комментарии (1)
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    Городовой
    1732015064
    Ну или сторожем в Эрмитаже...
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