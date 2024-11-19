Юран высказался об уровне футбола в России: «Упала квалификация игроков»

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран считает, что в России снизилась квалификация футболистов.

– Есть мнение, что болельщики не ходят из-за того, что уровень нашего футбола упал.

– Не знаю, какие эксперты так говорят. Футбольные люди так не скажут. Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то здесь не уровень футбола упал, а квалификация футболистов.

Футбол падает, а почему – вопрос. Есть поколение более мастеровитое и есть менее мастеровитое. Такие моменты есть, а, чтобы футбол падал… он какой был, такой и есть. Все зависит от уровня футболистов.

Сейчас уровень футболистов не низкий, но нет таких игроков, какие были раньше. Вспомним «Зенит», где играли Аршавин и Кержаков, или «Спартак» с Титовым и Аленичевым, и так можно дальше перечислять «Динамо», ЦСКА… К сожалению, сейчас все оскуднело.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Сборная России, скорее всего, не будет допущена к отбору на ЧМ-2026 и пропустит третий крупный турнир подряд.

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