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    • Юран высказался об уровне футбола в России: «Упала квалификация игроков»

    Юран высказался об уровне футбола в России: «Упала квалификация игроков»

    Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран считает, что в России снизилась квалификация футболистов.

    – Есть мнение, что болельщики не ходят из-за того, что уровень нашего футбола упал.

    – Не знаю, какие эксперты так говорят. Футбольные люди так не скажут. Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то здесь не уровень футбола упал, а квалификация футболистов.

    Футбол падает, а почему – вопрос. Есть поколение более мастеровитое и есть менее мастеровитое. Такие моменты есть, а, чтобы футбол падал… он какой был, такой и есть. Все зависит от уровня футболистов.

    Сейчас уровень футболистов не низкий, но нет таких игроков, какие были раньше. Вспомним «Зенит», где играли Аршавин и Кержаков, или «Спартак» с Титовым и Аленичевым, и так можно дальше перечислять «Динамо», ЦСКА… К сожалению, сейчас все оскуднело.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Сборная России, скорее всего, не будет допущена к отбору на ЧМ-2026 и пропустит третий крупный турнир подряд.

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    Источник: Sport24

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    19.11.2024 11:52
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    Комментарии (5)
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    Опорник1984
    1732008604
    По ходу у нас с футболом не так всё плохо.
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    Борис34684
    1732011924
    В чем то Юран прав, действительно хороших футболистов в премьер лиги хватит пересчитать пальцами одной руки. И это печально на такую то страну.
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    subbotaspartak
    1732021247
    Нет футбола без Юрана, без обмана, Некому теперь учить, Юрана нужно допустить...
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