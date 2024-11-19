Болельщик объяснил, почему выбежал на поле в матче Россия – Бруней: «Я просто не смог сдержать эмоции»

Болельщик, выбежавший на поле во время товарищеского матча Россия – Бруней (11:0) 15 ноября, оштрафован на 20 тысяч рублей. Административное наказание вынес Прикубанский районный суд Краснодара.

26-летний житель Кемеровской области на судебном заседании признал свою вину.

«Футбол – моя страсть. Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более, оказавшись на таком прекрасном стадионе. Это было в первый и, я так уже понимаю, в последний раз!» – сказал болельщик на суде.

Во время игры он выбежал на поле стадиона «Краснодар» и даже пробил по мячу, после чего был схвачен сотрудниками стадиона.

Суд рассматривал в его отношении административный материал, составленный сотрудниками полиции по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – до 15 суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

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