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    • Болельщик объяснил, почему выбежал на поле в матче Россия – Бруней: «Я просто не смог сдержать эмоции»

    Болельщик объяснил, почему выбежал на поле в матче Россия – Бруней: «Я просто не смог сдержать эмоции»

    Болельщик, выбежавший на поле во время товарищеского матча Россия – Бруней (11:0) 15 ноября, оштрафован на 20 тысяч рублей. Административное наказание вынес Прикубанский районный суд Краснодара.

    26-летний житель Кемеровской области на судебном заседании признал свою вину.

    «Футбол – моя страсть. Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более, оказавшись на таком прекрасном стадионе. Это было в первый и, я так уже понимаю, в последний раз!» – сказал болельщик на суде.

    • Во время игры он выбежал на поле стадиона «Краснодар» и даже пробил по мячу, после чего был схвачен сотрудниками стадиона.
    • Суд рассматривал в его отношении административный материал, составленный сотрудниками полиции по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).
    • Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – до 15 суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

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    Источник: телеграм-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

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    19.11.2024 12:52
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    Комментарии (5)
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    Питерский князь
    1732012145
    Он нажрался и подумал, что его на замену позвали. В игре с таким соперником, каждый долбо*б считает себя футболистом.
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    ilich55
    1732012640
    Не иначе шахтёр!?
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    balam
    1732018206
    нормальные люди на такую игру не пойдут
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    ...уефан
    1732019669
    ...ну-да, о-о-чень эмоциональный матч, болелу просто пёрло от этого не по детски...
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    subbotaspartak
    1732020502
    Эмоции на Брунее... при...умный
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