Чалый: «Есть стратегия, а есть ваше мнение»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый ответил на вопросы журналистов после матча 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1).

– Три голевых ошибки у судейской бригады. Как это прокомментируете?

– Мне сказали, что там были какие-то моменты, но моя работа тренировать футбольную команду. Есть судейские органы, которые следят за этим, принимают решения.

– Во втором тайме «Краснодар» выглядел ярче. Это установка или соперник прибавил?

– Мы выигрывали по счету 1:0, поэтому не играли так активно, как в первом тайме. Отдали сопернику инициативу, они достаточно квалифицированные. Я доволен тем, как выполнили установку, игрой, но не доволен результатом.

– Тем не менее, показалось, что при счете 1:1 «Рубин» играет откровенно на удержание счета.

– Есть стратегия, а есть ваше мнение. Есть субъективные моменты, которые преследуют нашу команду не первый матч: удаления, голы из офсайда. Играть в таком жестком режиме очень сложно. «Краснодар» заменами усиливает игру, у них на замене равноценные футболисты. У нас в этом плане сложнее. Естественно, сказывается усталость футболистов, и не только эмоциональная.

– У Набиуллина рецидив?

– Это свежая травма, полученная в первом тайме. Он молодец, терпел, получил медицинскую помощь и играл столько, сколько смог, — сказал Чалый.